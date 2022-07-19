搭上元宇宙趨勢！關渡醫院啟用全台首座VR醫療影像數據庫

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支持生技和科技總是不遺餘力的宣明智表示，非常佩服陳亮恭院長的遠見，以及台灣微軟和日本Holoeyes的支持，促成關渡醫院和智捷生醫全面合作，合力打造關渡醫院成為全世界第一家使用3D彩色VR影像的醫院，期盼這樣創新的四方組合，能帶領台灣甚至於全球影像醫學走向下一個世代。
VR MedicalImage Databank（VR醫學影像數據庫），是透過智捷的技術，將醫院傳統黑白醫學影像，轉換成3D立體彩色VR醫學影像，再搭配微軟Hololens 2，可實現好萊塢電影般的特效，呈現互動式3D立體彩色MR醫學影像，運用雙手在空中抓取立體彩色醫療影像，輔助醫師影像判讀、病理分析等，提升醫療品質及水準。
台灣微軟公共業務事業群總經理陳守正在記者會上指出，智慧醫療已是全球趨勢，數據不會只有資料分析的功能，從資料收集到分析，再回饋給各相關單位，都能有效的被運用及延伸數據本身的價值。
台北市立關渡醫院院長陳亮恭表示，非常感謝智捷生醫贈予VR 醫學影像數據庫，透過3D彩色VR醫學影像，無論哪個檢查部位、角度，都能自由抓取，反覆檢視Ｘ光片的最佳角度。這個項目未來將活用於智慧社區醫療服務發展上，也期待未來可以將研發成果應用在臨床及治療方面，造福更多有需求的患者。
打造「高齡元宇宙醫療」服務平台 促長者生活品質、減輕照顧者負擔
除此之外，智捷生醫和關渡醫院將一同發表「高齡元宇宙醫療Metaver Medicine」，是一個專屬於高齡年長者的元宇宙醫療服務平台，不但能促進長輩生活品質，更能減輕照顧者負擔，讓年輕人沒有後顧之憂；陳亮恭說：「很多人擔心高齡社會是銀髮海嘯，甚至可能是全民負擔，但對我們來說，高齡社會的挑戰雖然很艱鉅，但不應該是負擔，因為普遍高齡化，是社會進步才會有的果實。」
最後智捷董事長孫繼信提到，台灣微軟與智捷未來合作規劃將DICOM黑白醫學影像轉換VR彩色醫學影像，將技術架構在台灣微軟AZURE雲裡面，提供影像轉換服務、資安管理、數據存取、AI分析等，使用Microsoft Hololens2 呈現MR技術應用，運用Microsoft Teams系統來分享以及傳遞VR醫學影像，一條龍服務共同深研高齡智慧醫療領域，促使醫療領域更進步，並朝向精準醫療的願景邁進。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54502
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