本土+26779　防疫再鬆綁！今起「這些族群」戶外免戴口罩

我是廣告 請繼續往下閱讀
- 新北市4,382例
- 臺中市3,408例
- 高雄市2,922例
- 臺北市2,848例
- 桃園市2,487例
- 臺南市1,882例
- 彰化縣1,336例
- 屏東縣969例
- 雲林縣788例
- 新竹縣710例
- 宜蘭縣705例
- 苗栗縣670例
- 嘉義縣565例
- 新竹市543例
- 花蓮縣541例
- 南投縣509例
- 基隆市397例
- 臺東縣346例
- 嘉義市333例
- 金門縣265例
- 澎湖縣149例
- 連江縣24例
指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為23例男性、14例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、33例具慢性病史、24例未接種3劑 COVID-19疫苗。醫療應變組副組長羅一鈞表示，中症則新增41例、重症新增34例，這也是從5/18以來較低的數字，也沒有新增兒童、青少年重症或死亡案例。
羅一鈞表示，新增的20多歲的死亡個案有慢性神經系統疾病，7/7於家中發現昏迷不醒，緊急送醫時已無呼吸心跳，急診檢驗時，是新冠陽性確診，當天搶救過後仍不治，死因為毛毛樣血管疾病，這是一種罕見腦血管疾病，血管有多發性毛細血管增生，故名命之，一般可能出現的問題是急性出血性腦中風，因為也有新冠確診，因此第二個死因為新冠病毒感染。
7/19起「口罩措施」鬆綁、放寬外籍人士來臺限制
指揮官王必勝指出，從7/19起，除了原來現行的防疫措施之外，騎機車、腳踏車可以不用戴口罩，這也是因應天氣熱戴口罩騎車相當不舒服。原先農林漁牧業者，在空曠處可不須戴口罩，現在擴大凡「戶外從事工作者，於空曠處不用戴口罩。」例如：建築業，而空曠處的定義在於能夠和不特定對象維持社交距離，可不用戴口罩。從事室內外運動者、室內外進行拍攝，皆不須戴口罩。
外交部領事事務局局長周中興表示，在政府穩健開放邊境政策下，指揮中心綜合評估國內疫情、防疫、醫療能量等因素，為了促進我們經濟、社會發展，及國際上必要交流，預定在7/25起，針對外籍人士，若符合有志工、傳教弘法、研習、實習、國際交流、度假打工（青年交流），可準備應備文件，向駐外館處申請特別入境許可的簽證來台。
周中興表示，其中度假打工，並非單純觀光，此對象是指，與我國訂有度假打工協定或青年交流協定的國民，若符合兩國之間訂定的度假打工協定，這些相關條件，包括年齡限制，且每人一只有一次引用度假打工計畫的機會，若符合此條件，可向駐外館處提出申請。由於和我們簽訂的17個國家，絕大多數都已經允許我國青年，適用度假打工機制，前往他們國家去，基於平等互惠考量，這一次也度假打工進行放寬，讓外籍人士來台。
新任副指揮官上線！由陳正祺、陳彥伯擔任
王必勝宣布，新任副指揮官由經濟部次長陳正祺及交通部次長陳彥伯擔任，他表示「陳正祺次長在疫情中合作很久、也很順暢，我們邀請他擔任副指揮官，未來物資、經濟振興等相關議題，會給我們很大的幫助。第二位是陳彥伯次長，防疫過程合作很多，他的加入對於未來發展觀光、旅宿管理，或人流、物流有很大幫助。」
王必勝表示，「再次感謝陳宗彥次長，擔任副指揮官期間，給予很多幫助，他會持續留在指揮中心，不論在內政，有關警政、消防、民政或是邊境管理等方面，必須要繼續協助我們。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54512
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw