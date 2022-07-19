三伏貼初伏開始，你貼了嗎？　提升抗病力、緩解過敏

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三伏天是在什麼時候呢？安南醫院中醫部主任黃升騰醫師表示，依照每年農民曆上記載之節氣與天干紀日加以計算，從每年「夏至」後開始算起的第三個庚日、第四個庚日及「立秋」後的第一個庚日。今年的夏至為111年6月21日，立秋為111年8月7日，因此，本院今年三伏日期為111年7月16日、7月26日及8月15日。
在夏至過後三伏日期間，通常是整年度天氣最熱的時候，在這段期間日出較早、日落較晚，天地間的陽氣相對處於高點，中醫強調人和大自然是互相呼應的，所以在這段期間人們常感到身體的能量充足、活動力上升、血液循環加快、毛孔開泄，身體處於一種相對高代謝狀態，也是人體陽氣最旺盛的時候。
辛散溫熱藥材敷貼穴位 提振揚棄、增強抗病力
黃升騰主任指出，若能在這段期間利用辛散溫熱中藥敷貼於穴位，補充與激發人體的陽氣，藉由穴位及經絡走向和特性，一方面趨除寒邪，一方面提高身體抗病力。針對虛寒性體質或寒濕久留的人，可以提振陽氣、溫通陽氣，加強驅除寒濕邪氣、增強身體抗病能力。可緩解過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎、寒性風濕性關節痛、慢性腹瀉、遺精、遺尿等，另外，容易反覆感冒的小朋友也適合穴位敷貼。穴位貼敷治療方法簡便，無毒副作用，易被小朋友接受。要注意的是，孕婦、兩歲以下小孩、嚴重心肺功能不足，皮膚敏感易大量起泡者，發燒和咽喉發炎者，並不適合此法；治療期間並不妨礙其他藥物的正常使用。
三伏貼後應注意事項：敷貼當日一定要禁食生冷、油膩以及辛辣等刺激性的食物，以免影響治療的效果。若皮膚起紅腫、搔癢立刻撕下藥餅，並塗擦適當之消炎藥膏。今年夏季三伏天灸的日期為：初伏：111年7月15日～111年7月25日，中伏：111年7月26日～110年8月14日，末伏：111年8月15日～110年8月24日。若無法配合上述三個時段，亦可在三伏日期間(111/7/16~111/8/24)，每隔7～10天，連續3～4次的敷貼，仍有一定的療效。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54491
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