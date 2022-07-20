窈窕女背部長「巨蟲」 醫：每百人就有1人有這體質

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長庚醫院也透露，陳小姐曾在他院就醫確診為蟹足腫，但多次治療後效果不理想，後來到基隆長庚接受團隊評估與治療，歷經8小時的手術切除與術後的放射治療後，至今已在門診追蹤2年，暫無復發跡象，人生重新恢復美好。
蔡嘉軒表示，這是他治療紀錄中算蠻嚴重的個案。陳小姐就診時，背部隆起範圍已擴大為20*30*20公分，病灶處有許多凸起的蟹足腫，問診得知可能是青春期長青春痘，經常用手去抓，因反覆發炎感染，加上病人本身又有蟹足腫體質，造成如此嚴重結果。
蔡嘉軒說明，經過基隆長庚醫院蟹足腫團隊，包含整形外科、皮膚科以及放射腫瘤科的評估後，安排「一次性」手術，成功切除500公克的蟹足腫，並安排術後放射治療，病人5天後出院返家。目前背部未再長出突起物，終於讓陳小姐擺脫這隻「巨蟲」，重獲新生。
蔡嘉軒指出，台灣人蟹足腫體質約占總人口的1%，即每100個人就有1個可能有蟹足腫發生，蟹足腫最常發生的部位在前胸及背部肩胛處，過去蟹足腫被認為是難治療的疾病，最重要的原因是因為手術切除後，復發的機率仍高達50至70%。蟹足腫大小會因人而異，像陳小姐這樣嚴重的個案並不多見，目前研究發現，黃種人和黑人較容易得到蟹足腫的疾病。另一研究則顯示蟹足腫和家族遺傳也有關聯性。
蔡嘉軒解釋，蟹足腫和另一種外觀很像的肥厚性疤痕增生，都是皮膚傷口達到真皮層刺激纖維母細胞製造膠原蛋白修復傷口所造成，但不同體質的人會有不同的外觀，蟹足腫會向傷口以外的正常部位過度增生，就像螃蟹腳一樣延展出去，而肥厚性疤痕只會侷限在原本受傷部位，疤痕只隆起超過皮膚原有的高度。
針對治療蟹足腫或肥厚性疤痕增生，蔡嘉軒提到，可選擇非手術及手術治療，非手術治療方式包含使用矽膠片進行壓力治療，或是在病灶處塗抹除疤矽膠軟膏，也可以直接注射類固醇，每1至2個月注射一次，需注射6至12次。另也可以採取冷凍治療，或選擇染料雷射及飛梭雷射治療，但針對大範圍的蟹足腫患者，或是肥厚性疤痕增生患者，目前最建議的治療方式還是手術切除加上術後放射線治療，復發率可降低至10至15%。
許多大範圍的蟹足腫或是肥厚性疤痕增生患者多和疾病採「和平共存」的態度，蔡嘉軒提醒，蟹足腫雖不致命，但卻十分惱人，不僅有礙美觀，更可能嚴重影響生活，如果這項疾病已影響到個人生活，建議可尋求專業醫療團隊諮詢，讓生活重新恢復美好。