長新冠後遺症疲倦居首位 中西醫雙管齊下有效緩解

台灣衛福部資料統計，疲倦是感染新冠肺炎後最常見的長期症狀，另神經精神後遺症也是很常被提及現象。中國附醫中醫部表示，染疫後出現的這些「長新冠後遺症」，除了可以透過中藥、針灸方式調理，也可以藉由食療、穴位按摩、導引復健等方式加強療效。中國附醫並針對疲倦及腦霧症狀，分別開發御冠「疲倦」方劑及御冠「腦霧」方劑，有助改善症狀。

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中國附醫中醫內科吳美瑤醫師表示，不少民眾感染新冠肺炎後，儘管已經康復，卻留下疲倦後遺症，會感到工作提不起勁，不時覺得累。在衛福部統計中，疲倦確實是「長新冠」最常見的症狀。在中醫辨證中屬於氣虛範疇，感染新冠肺炎病人又常有肺熱傷陰問題，與中醫在治療溫病後恢復期多需要氣陰雙補的理論不謀而合，因此使用包含西洋參、紅景天、麥門冬、北蟲草等中藥的御冠「疲倦」方劑，有助於補氣養陰，達到改善疲倦的目的。

▲中醫內科吳美瑤醫師表示，使用包含西洋參、紅景天、麥門冬、北蟲草等中藥的御冠「疲倦」方劑，有助於補氣養陰，改善疲倦症狀。（圖／中國附醫提供）

另一個常見的長新冠神經精神後遺症，可能與腦部細胞因病毒感染發炎有關，相關症狀包括睡眠問題、情緒焦慮、憂鬱、頭痛，以及又稱「腦霧」（ Brain Fog ）的認知功能障礙，如記憶力減退和注意力不集中等。尤其出現在中醫所說具心或腎之氣血不足體質的人，可藉由中藥如御冠「腦霧」方劑，補氣養血安神、醒腦開竅的方法來改善一系列症狀。