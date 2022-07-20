跛腳浪汪守教堂門口！新人出來秒獻擁抱：當我爸媽好嗎？
這應該是新人最棒的禮物了！巴西一對戀人日前剛升格成為小夫妻，就在他們到教堂舉行婚禮時，一名「毛賓客」意外出現，並且積極要求加入這個小家庭，馬上讓小倆口升級成「三口之家」！
根據外媒報導，這是新郎Douglas Robert與新娘Tamíris Muzini的結婚典禮，當婚禮開始前，一隻流浪狗就出現在教堂門口，即使有人驅趕也不願離開。而當禮車抵達現場時，狗狗立刻跑到禮車旁，跟著新娘Muzini一起走到教堂後，牠就乖乖地守在門口。當時Muzini就注意到這隻狗狗，覺得來了一位毛賓客感到相當有趣，但沒想到牠就這樣一直守候在教堂大門，甚至還酣睡在門口的地毯上。直到婚禮儀式結束後，Muzini與Robert才剛剛走到門口，狗狗彷彿等待許久般地、非常開心地對兩人狂搖尾巴，還撲到新人身上，獻上自己的祝福！這時Muzini注意到狗狗的前腳似乎受了傷，走路有些困難，而這樣的動作對牠來說一定很吃力，頓時讓她了解，狗狗是在對他們說：「你們可以當我的爸爸媽媽嗎？」
Muzini沒有漏掉狗狗傳來的訊息，當場就向身邊的人表示：「我想收養這隻狗狗，牠真的好棒！」然而當時婚禮還在進行，新人也忙於招待賓客，一時間沒能注意到狗狗。而就在婚禮結束後，狗狗也離開現場，但是兩人對狗狗一直念念不忘，因此婚禮隔一天，兩人又回到教堂找牠，可惜沒能發現牠的蹤影。但是他們沒放棄，直接在網路發布尋狗啟事並附上牠的照片，很幸運地在6個小時後得到了線索，得知牠是一隻住在街上的浪汪，而此時牠正在遠處的一間咖啡店！
於是兩人立刻衝去咖啡店接狗狗，並帶牠到獸醫院檢查及進行治療，隨後就將牠帶回新家，並且取名「Braiá Caramelo de Jesus」。確認牠安全之後，兩人這才卸下心中的大石頭，並先將牠安置在Muzini的娘家照顧，等到兩人度蜜月回來後，就能開啟一家三口的幸福生活囉，現在來看看牠在婚禮時的影片吧！（編輯：陳珮瑜）