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特企／天地合補「EXX葡萄糖胺濃縮飲｣　為日常靈活打底

▲天地合補EXX葡萄糖胺濃縮飲集合3大效力，日常靈活打底、運動關鍵收操，行動更有利！（圖／品牌提供）
▲天地合補EXX葡萄糖胺濃縮飲集合3大效力，日常靈活打底、運動關鍵收操，行動更有利！（圖／品牌提供）

本報訊

2022-07-20 18:20:42

全民運動潮，據統計110年台灣運動人口高達八成，除了散步健走外，慢跑、登山、自行車與室內健身等運動，近年更蔚為風行，運動成為國人生活的一環。看準保養需求的多元性，保健食品領導品牌天地合補宣布推出保健新選擇「EXX葡萄糖胺濃縮飲｣：以多種關鍵成分，提供3大效力守護身體環節！隨身包設計，滿足現代人方便攜帶、快速補給的需求，從每日靈活打底，到運動後關鍵收操，一天一包，全方位守護日常不卡關，維持身體最佳狀態！即日起全通路正式販售。

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集合三重保護配方，天地合補EXX葡萄糖胺濃縮飲提供3大效力。1500mg葡萄糖胺，可提供環節補充，守護關鍵「行動力｣；添加第二型膠原蛋白、軟骨素與日本專利山竹果萃取物等關鍵營養素，有助鞏固支撐彈性、穩固關鍵體態，守護「支撐力」；同時添加美國專利Ayuflex®訶子萃取物，該成分經國外實驗證實，長期使用能幫助舒緩，保持運動舒適感，守護「靈活力｣。適合為日常忙碌抓緊下班慢跑、瑜珈、健身或是周末爬山、打籃球等高活動量族，積極保養活躍行動力。

全方位守護面面俱到，保養觀念Plus+升級。天地合補EXX葡萄糖胺濃縮飲代言人、曾是頂尖運動員的陳信安，現在身為球隊總經理，即便忙碌於工作依然保有運動習慣以維持健康。陳信安早上會進行重訓或者跑步，周末則會抽空打球。化身EXX教練，陳信安提醒：「正確的收操就是為了維持下一次的運動品質作準備，相信長期維持運動或訓練習慣的朋友會相當有感。關鍵環節的守護也是一樣，EXX葡萄糖胺濃縮飲除了日常保養成分外，更有美國專利訶子萃取物可以幫助舒緩，運動後補給，就如同關鍵環節的收操，提供適度養護、守護重要環節。」

邁入「四十世代」的台灣飛人陳信安，忙碌於球隊工作，追求事業、生活與健康平衡三角點，日常保養是陳信安最重視的課題之一。陳信安表示：「保養對自己來說就是『預防』，及早開始為健康打底。EXX葡萄糖胺濃縮飲除了提供1500mg維持行動力的葡萄糖胺外，還添加許多關鍵成分：第二類型膠原蛋白及玻尿酸，維持活動力；連同專利訶子萃取，訴求的三效力讓關鍵保養更完整全面，為自己作關鍵打底，維持良好的行動品質。」EXX葡萄糖胺濃縮飲小包裝隨身攜帶非常方便，在辦公室或是運動包內放幾包，無論平時上班或運動時刻，即時飲用快速又方便，隨時守護身體最佳狀態，讓保養很簡單。

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