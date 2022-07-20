特企／天地合補「EXX葡萄糖胺濃縮飲｣　為日常靈活打底

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全方位守護面面俱到，保養觀念Plus+升級。天地合補EXX葡萄糖胺濃縮飲代言人、曾是頂尖運動員的陳信安，現在身為球隊總經理，即便忙碌於工作依然保有運動習慣以維持健康。陳信安早上會進行重訓或者跑步，周末則會抽空打球。化身EXX教練，陳信安提醒：「正確的收操就是為了維持下一次的運動品質作準備，相信長期維持運動或訓練習慣的朋友會相當有感。關鍵環節的守護也是一樣，EXX葡萄糖胺濃縮飲除了日常保養成分外，更有美國專利訶子萃取物可以幫助舒緩，運動後補給，就如同關鍵環節的收操，提供適度養護、守護重要環節。」
邁入「四十世代」的台灣飛人陳信安，忙碌於球隊工作，追求事業、生活與健康平衡三角點，日常保養是陳信安最重視的課題之一。陳信安表示：「保養對自己來說就是『預防』，及早開始為健康打底。EXX葡萄糖胺濃縮飲除了提供1500mg維持行動力的葡萄糖胺外，還添加許多關鍵成分：第二類型膠原蛋白及玻尿酸，維持活動力；連同專利訶子萃取，訴求的三效力讓關鍵保養更完整全面，為自己作關鍵打底，維持良好的行動品質。」EXX葡萄糖胺濃縮飲小包裝隨身攜帶非常方便，在辦公室或是運動包內放幾包，無論平時上班或運動時刻，即時飲用快速又方便，隨時守護身體最佳狀態，讓保養很簡單。