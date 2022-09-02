颱風假有望入勞基法？學者坦言：一體適用缺乏彈性

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根據勞動部制定的「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，當勞工工作所在地、居住地區、正常上（下）班必經地區等宣布停班，因而未出勤時；或勞工因颱風、洪水、地震等因素阻塞交通致延遲到工或未能出勤時，雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或其他不利的處分。
勞工因前點所定的情形無法出勤工作，雇主宜不扣發工資。但應雇主要求而出勤，雇主除當天工資照給外，宜加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼或其他必要協助。也就是說在現行法規中，並沒有將颱風假法制化，當各縣市宣布停班時，事業單位還是可以要求勞工出勤；勞工不出勤，也可不發給當天工資。
勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，勞基法的放假是一種權利，像國定假日、例假、特休等，勞工有權利不去上班，且為「有薪假」，但「颱風假不是假」，停止上班僅針對公家機關，不可能各行各業因此完全停擺，許多行業在颱風來臨時，仍必須待在工作崗位上，如醫療機構、旅館、搶修業、製造業無法任意停爐等，若以「放假」概念，大家那天都可以不用上班，對民生會有很大影響。
另一方面，有時縣市政府前一天宣布停班，但隔天卻與預判狀況不同、無風無雨等，若大家都放假，許多恢復、善後的工作，反而無法處理，如機場有滯留乘客，但勤務人員不到班，疏運都有困難，因此無法用放假概念處理該議題。
黃維琛說，但勞工若因天災有安全疑慮，也不用勉強到班，現行要點就有保障勞工受天災影響不到班，不該被苛責，不用非得請自己假、被扣全勤、記曠職等不利對待，若雇主違反要點，勞工可提出申訴，經查證屬實，會對雇主開罰2萬到100萬罰鍰，還會要求雇主改善、還給勞工多扣的錢等。他強調，颱風天若用「放假」概念、人人都有權利，在執行上會窒礙難行，且現行體制足以因應個案狀況。
成之約表示，可理解勞動部的擔憂，現行法令確實保留了彈性，勞動部不讓颱風假入法，最擔心的就是缺乏彈性，每當颱風襲台，各縣市情況不盡相同、受影響程度也有差異，若要立法規範，會有一體適用的問題，不能因地、因行業制宜，在休假認定上也會僵化、不利執行。
成之約說，醫療院所、水電單位要處理斷水斷電等，可能不太適合在颱風天放假，這也是考量的點，因為一但入法，雇主就沒辦法要求勞工當天出勤，恐影響民生與安全。
他說，現行體制還算有彈性，勞工若受到天災影響，可不出勤，只是勞工希望能強制「帶薪休假」，但立法得考量衡平性，若勞工依法休假，颱風又不來，可能影響企業營運狀況等；現行體制有一定程度的保障，雇主不得扣全勤獎金、記曠職等，只是無法如勞工所想的全拿，但他相信，颱風天勞工不出勤，仍會有雇主照常給薪，或在勞工出勤時給予額外的加班費等，這就是制度給予的彈性。
成之約認為，一但立法做必要規範，即便該縣市沒發布停班消息，勞工能否根據颱風侵台，主張要不扣薪的放假？法令該如何認定「颱風假」有難度。
yes123求職網發言人楊宗斌則提醒勞工，若覺得風雨天上班，可能有危及生命安全的風險，可向雇主說明之後，行使所謂的「退避權」不出勤；企業方面不得強迫，到班與否必須徵得勞工同意；最後也建議雇主，考量人員辛苦出勤的情況下，應該加發津貼補償。