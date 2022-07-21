邰智源29年前大婚！現場像三金典禮 金城武、伊能靜出席
綜藝大哥邰智源（邰哥）入行超過30年，擅長相聲和模仿秀的他，代表作無數，2015年開始主持網路節目《木曜四超玩》「一日系列」單元，成功打進年輕人市場，再度翻紅。近日他和老婆29年前的婚禮影片被放上YouTube，網友一看與會人士名單，驚歎：「訊息量好大，閃閃發光的那種。」
邰智源1993年和《連環泡》製作人徐雅琪結婚，至今育有1子邰靖，夫妻倆當年大婚的影像被華視上架YouTube頻道，當時綜藝節目《笑星撞地球》從迎娶到婚宴實況轉播，受邀出席的明星眾多，盛況宛如三金頒獎典禮，包括介紹人為張菲、方芳；伴娘陶晶瑩、蔡燦得、方季惟；伴郎王中平、庹宗康、董至成等人。
當天現身邰智源婚禮的賓客涵蓋影視歌領域，陳松勇、金城武、檢場、小亮哥、庾澄慶、胡惠玲、伊能靜、曹啟泰、楊光友夫妻、許效舜等人皆親自參加，顯見新人的人脈和好人緣，張菲致詞時笑說「沒想到，我的太太會跟別人結婚，我講的是邰媽媽啦」，笑翻在場所有人，也有許效舜拿大碗公給新娘鬧酒的畫面。
這支珍貴影片讓許多當時還沒出生的網友大開眼界，還被轉貼到PTT，不過有人發現親中藝人黃安也是伴郎之一，但沒有被華視小編標記。
網友留言：「因著喜歡邰哥來看這個影片，覺得那個年代大家都是那麼清純，因著友誼互相支援。誰都不知道將來會有何變化，開心欣賞一場婚禮就夠了」、「超感動的！而且看到好多已經消失在螢幕前的明星，不知道阿公如果又看到這影片感覺會如何」、「很少有看到出生以前的影片的機會，單純的歡樂其實就很能感染觀眾了」、「婚姻維持到現在依然很好，大家尤其介紹人應該很欣慰」、「天啊！以前的小明星，現在都是大咖」、「還邀請金城武欸！好讚喔」、「雅琪姐真的美，邰哥婚禮那時候就有木曜style 」、「蔡燦得都沒變阿，太厲害了吧」！（編輯：楊穎軒）