砧板種類大不同！　慎選把關「居家食安」

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海洋大學食品安全與風險管理研究所助理教授莊培梃說明，砧板材質有很多選擇，以下就四大類材質加以說明：
⑴木頭砧板：材質較厚重，適合剁切生肉。木頭砧板較不容易造成刀具損傷，但容易吸水、發霉，需注意絕對不可長時間泡水，以免吸水後形成讓細菌孳長的環境。
⑵塑膠砧板：較為輕薄、平價，有不同顏色可供選擇，但較容易留下刀痕，若損傷嚴重即須更換，不可繼續使用。莊培梃助理教授特別提醒，高溫、高油食物都不可直接放上塑膠砧板切，以免超過耐熱溫度。
⑶玻璃砧板：不容易附著氣味、較耐高溫，但容易使刀具變鈍，且使用時易滑動，需特別小心。
⑷不銹鋼砧板：近年來常見的新材質，表面光滑、不容易留刀痕，方便清洗與保養，但容易造成刀具磨損，使用時易滑動，需特別留意安全操作的問題。
砧板刀痕、變色及發霉 即刻更換避免食物中毒
莊培梃助理教授提醒，若砧板已經有明顯刀痕、變色、發霉時，就一定要即刻更換新砧板，以免病原性微生物存在、附著於食物上，造成食品中毒。若常用但無明顯外觀變化，也建議使用2-3年就需更換。
使用後立即清潔、風乾 確實把關居家食安
食藥署叮嚀，無論任何材質的砧板，使用後都應立即清潔乾淨、風乾，並依照不同材質的砧板特性正確使用，也可幫助自己把關居家食安，飲食生活更愉快。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54516
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