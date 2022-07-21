特企／《妖怪三國志竊國戰爭》打造個人玩法 雙平台上線
由LEVEL-5與KOEI TECMO Games大廠聯手打造，大宇資訊旗下星宇互動娛樂代理的Q萌策略遊戲《妖怪三國志 竊國戰爭》，於今（21）日宣佈繁中版正式上線，《妖怪三國志 竊國戰爭》承襲了KOEI知名系列作品《三國志》經典的調兵遣將，組派軍隊攻城／守城，亦或是主持內政的策略玩法，並結合了《妖怪手錶》中個性鮮明生動的妖怪，所展開的夢幻合作企劃。劇情不僅KUSO有趣，顛覆三國傳統印象外，還有滿滿的Q萌妖怪可以收集，不論是喜愛策略遊戲或是輕鬆休閒的玩家，都可以在《妖怪三國志 竊國戰爭》中找到屬於自己的樂趣玩法。
官方指出，《妖怪三國志 竊國戰爭》主打「戰略角色扮演」，玩家將跟著吉胖喵劉備一起展開瘋狂胡鬧搞笑的「天下統一戰」，體驗輕鬆又充滿童趣無厘頭的劇情，一起玩轉三國經典橋段，顛覆三國的傳統印象。而隨著劇情推進，將開啟「竊國戰爭」模式，在「竊國戰爭」模式下，所有玩家都會在每一季開始時被分配到八個不同勢力下，以收集養成的妖怪們與不同陣營的玩家相互對抗，「竊國戰爭」將考驗玩家的策略力，調配陣中妖怪，組建隊伍，分配攻／守／內政人才，享受經典三國戰略！
《妖怪三國志 竊國戰爭》為慶祝預約人數突破30萬人，事前登錄獎勵將通通解鎖，現在只要登入遊戲即可獲得：神經驗值寶珠*10、回復藥水·氣力*５、轉蛋券(妖)*2、轉蛋券(軍)*1、寶珠(免費)*500，並贈送「S級軍魔神 劉備」，為慶祝遊戲正式上線，營運團隊誠意滿滿的加碼舉辦開服紀念活動，只要連續七日登入，即可獲得寶珠(免費) *100+轉蛋券（軍）*10，快來招喚傳奇武將一同征服三國吧！
《妖怪三國志 竊國戰爭》已於雙平台商店正式上線，官方與此同時推出一系列開服活動及特別獎勵，更多關於《妖怪三國志 竊國戰爭》更多的遊戲資訊，請密切鎖定遊戲官方社群網站。喜愛妖怪手錶、三國志元素的各位玩家們，不要錯過！