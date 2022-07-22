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特企／商業核心一抹綠！國雄集團打造台中五期最高地標

▲市府站位居全台中核心，周邊房市供不應求。（圖／品牌提供）
▲市府站位居全台中核心，周邊房市供不應求。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-07-22 11:18:08

台中市五期重劃區生活機能成熟，有藍、綠雙捷行經，是許多年輕菁英的購屋首選，但是土地稀缺、推案量少，也使當地長期供不應求，近期國雄集團在五期核心、永豐棧酒店旁整合千坪型基地，推出超高34層凌空地標，不僅是五期最高、規模最大，也是當地稀有的中小坪數產品，受到相當的矚目。

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上月台中捷運藍線環評初審通過，跨出一大里程碑，沿線20站再度吸引許多市場目光，其中以藍、綠線交會的「市政府站」前景最看俏，除了本身位處台灣大道、文心路兩大軸線，橫跨五期、七期豪宅區，一旁還有兩大王牌級的聯開案，開發總量體與大遠百相當，確立了市政府站不敗的核心地位。

市政府站周邊需求旺盛，然房市卻供不應求，七期重劃區以大坪數豪宅為主，另一側的五期則以中古豪宅居多，年輕菁英很難找到規劃新穎、大小合度的理想住宅，終於今年下半年，國雄集團補上市場的長期缺口，於市府站步行距離，推出睽違已久的中小坪數大案「國雄無双」，論高度、規模都創下區域之最。

「國雄無双」基地位在永豐棧酒店旁，屬於機能優異的五期蛋黃區，擁台灣大道黃金門牌，除了捷運、商圈、公園、學校皆步行可達，1667坪的大規模基地更是當地多年僅見，在繁華的商業核心，國雄致力打造一座兼具生活便利、居住寧適性的輕豪宅。

為此，全案的建蔽率縮減至34%，讓稠密的市中心出現難得的私家小公園，基地四面皆由綠帶覆蓋，在臨台灣大道的土地，國雄更謙退40米，打造一座城市森林綠廊，阻絕車流的喧囂，社區本身如同高級飯店，擁有前後雙門廳，以及多元化休閒型設施，在家就如同在渡假。

翠綠的不僅是基地平面，該案屬於「宜居建築」，整棟大樓亦垂直綠化，如同一座擎天巨樹，在中小型產品中為非常稀有的規劃，宜人的半戶外空間，是聚會、閱讀、用餐、品茗、或伸展瑜珈的生活場域，此外，全案採SRC結構，樓高34層亦為五期最高綠色地標，對外擁極佳視野。

業者指出，「國雄無双」以2~4房為都會菁英打造飯店般的場域，讓住戶能在好地段擁有好產品、好生活，實屬難得，這也是國雄集團成立逾40年年來堅持的初衷，因地段、產品條件稀有，公開至今也已吸引許多企業二代、年輕菁英洽詢。

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