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五個月寶寶確診罹MIS-C搶救12天救回　醫：發燒要警覺

五個月寶寶確診罹MIS-C搶救12天救回　醫：發燒要警覺
五個月寶寶確診罹MIS-C搶救12天救回　醫：發燒要警覺

健康醫療網

2022-07-22 16:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】年僅五個多月大的男嬰元元，確診感染新冠肺炎（COVID-19），康復後出現發燒、咳嗽有痰且食慾不佳等症狀，經過當時在急診值班的花蓮慈濟醫院小兒心臟科醫師劉俞暄詳細檢查後，確認元元是花蓮慈院遇到的首例「孩童多系統炎症徵候群」（Multisystem inflammatory syndrome in children, MIS-C），住院期間還突發兩次腸套疊，經過包含秦家翊醫師在內的小兒部醫護團隊的搶救下，元元終於在住院第12天，順利康復出院。

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孩童多系統炎症徵候群　半數合併低血壓、休克

社區兒童感染新冠肺炎的病例越來越多，MIS-C在臺灣各地陸續出現案例。劉俞暄醫師表示，MIS-C為孩童多系統炎症徵候群，通常發生在感染新冠肺炎2至6週後，罕見的高度炎性反應及多器官系統損傷，根據國外統計，致死率可達1~2%，常見好發年齡層為6至12歲。

劉俞暄醫師補充，MIS-C的表現方式為發燒及身體多個器官嚴重發炎，包含心臟、腸胃、肺、腎臟、大腦、及皮膚眼睛等，且接近一半患有MIS-C的兒童，可能合併有低血壓或休克。

幼童確診併發症　注意是否罹MIS-C

劉俞暄醫師指出，依據衛生福利部中央流行疫情指揮中心公布，孩童曾經確診過，突然出現發燒超過三天，以及出現下列兩項症狀，包含出疹、結膜炎、黏膜發炎、低血壓或休克、心肌功能受損、凝血功能異常、急性腸胃道症狀，包含腹瀉、嘔吐或腹痛等，並經過檢查發炎指數上升，排除其他可能類似症狀的感染，即為MIS-C。

發燒是最大指標　應盡快就醫檢查

此外，劉俞暄醫師提醒，若是孩子眼睛充血、身體有紅疹、活力變差或者是食慾下降等加上持續發燒，家長就需要多注意。發燒是最大的指標，臨床證據顯示，MIS-C的病人百分之百都有發燒的症狀，如果小朋友發燒時，還有上述的症狀出現，建議家長盡快帶小朋友就醫，必要時需進一步住院評估，檢查發炎指數是否上升，以及做心臟超音波檢查等，確診是否為罹患MIS-C。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54528

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