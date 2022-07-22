五個月寶寶確診罹MIS-C搶救12天救回　醫：發燒要警覺

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社區兒童感染新冠肺炎的病例越來越多，MIS-C在臺灣各地陸續出現案例。劉俞暄醫師表示，MIS-C為孩童多系統炎症徵候群，通常發生在感染新冠肺炎2至6週後，罕見的高度炎性反應及多器官系統損傷，根據國外統計，致死率可達1~2%，常見好發年齡層為6至12歲。
劉俞暄醫師補充，MIS-C的表現方式為發燒及身體多個器官嚴重發炎，包含心臟、腸胃、肺、腎臟、大腦、及皮膚眼睛等，且接近一半患有MIS-C的兒童，可能合併有低血壓或休克。
幼童確診併發症 注意是否罹MIS-C
劉俞暄醫師指出，依據衛生福利部中央流行疫情指揮中心公布，孩童曾經確診過，突然出現發燒超過三天，以及出現下列兩項症狀，包含出疹、結膜炎、黏膜發炎、低血壓或休克、心肌功能受損、凝血功能異常、急性腸胃道症狀，包含腹瀉、嘔吐或腹痛等，並經過檢查發炎指數上升，排除其他可能類似症狀的感染，即為MIS-C。
發燒是最大指標 應盡快就醫檢查
此外，劉俞暄醫師提醒，若是孩子眼睛充血、身體有紅疹、活力變差或者是食慾下降等加上持續發燒，家長就需要多注意。發燒是最大的指標，臨床證據顯示，MIS-C的病人百分之百都有發燒的症狀，如果小朋友發燒時，還有上述的症狀出現，建議家長盡快帶小朋友就醫，必要時需進一步住院評估，檢查發炎指數是否上升，以及做心臟超音波檢查等，確診是否為罹患MIS-C。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54528
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