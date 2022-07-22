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鄭伊健現身台灣街頭槍戰　網友見「神仙卡司」跪了：期待

▲鄭伊健（左）、李霈瑜在《百萬人推理》調查懸案。（圖／百聿數碼提供）
▲鄭伊健（左）、李霈瑜在《百萬人推理》調查懸案。（圖／百聿數碼提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-07-22 20:30:00

鄭伊健主演的台劇《百萬人推理》今（22日）公布60秒片花，揭開一場詭異棘手的「網路預言殺人」事件，戴著面具的女人自稱「巴巴女巫」，在網路上不斷成功預言多場命案，網紅接連遭到殺害，鄭伊健緝凶過程驚險飛車，站在引擎蓋上持槍對峙，談到殺青的心得，鄭伊健說：「這是我人生第一次離開香港這麼久，3個月以來很多事情發生，非常開心，有一點不捨。」

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▲YouTuber阿翰、千千、琳妲、草爺以及鐵牛與鄭伊健（中）合照。（圖／百聿數碼提供）
▲YouTuber阿翰、千千、琳妲、草爺以及鐵牛與鄭伊健（中）合照。（圖／百聿數碼提供）
值得注意的是，以「網紅連續殺人事件」為主題的《百萬人推理》，片花驚喜出現多位超人氣百萬訂閱YouTuber客串演出，包括近期以「九天玄女降落」廣受歡迎的阿翰、以大份量罪惡美食征服許多觀眾的千千（洪千淑）、「反骨男孩」當中長相甜美的啦啦隊女神琳妲（林羿禎）、以夾娃娃爆紅的《含羞草日記》團長草爺（江治緯）以及曾以教育影片「杰哥」爆紅的鐵牛（伍家緯）等人，網友看完跪了：「神仙級卡司陣容」、「這題材很可以」、「太期待了」。

▲左起詹懷雲、楊懿軒、婁峻碩、蔡凡熙主演《百萬人推理》。（圖／百聿數碼提供）
▲左起詹懷雲、楊懿軒、婁峻碩、蔡凡熙主演《百萬人推理》。（圖／百聿數碼提供）
揉合懸疑、推理、警匪、動作元素的《百萬人推理》，打造台灣影集少見的大規模場面，不僅有精彩的槍戰、飛車追逐、動作場面，還有「超過百人」的超大型關鍵場面，本身場面調度即具有相當大的挑戰，在疫情之下又是更大的考驗，讓王柏傑拍完忍不住稱讚劇組，「原本很擔心沒辦法拍成，劇組做出最好的調度和動線安排，順利完成了這場拍攝。」

有別於大多數的「連續殺人案」題材，《百萬人推理》挑戰多場戶外大型命案現場，有一場直接移師西門紅樓取景，現場大陣仗安排多位臨時演員飾演警力，加上近乎完全逼真的陳設以及特殊化妝效果，不少民眾看到演員腹部被插著刀、滿身是血躺在地上嚇一跳，以為真的目擊命案現場，劇組人員趕緊上前解釋：「在拍戲，不是真的。」

▲阿翰在《百萬人推理》驚喜客串。（圖／百聿數碼提供）
▲阿翰在《百萬人推理》驚喜客串。（圖／百聿數碼提供）
《百萬人推理》幕前、幕後默契十足、感情超好，殺青時全劇組都相當不捨。婁峻碩表示：「每天工作的氛圍都是很開心、很快樂的，每次要去拍戲都很期待！」李霈瑜笑說：「我們在滂沱大雨下喊了殺青，頗有悲壯感。」王柏傑則說：「整個拍攝期都很順利，尤其在這個疫情之下，要歸功於每一位工作人員的付出，大家真的很辛苦。」

《百萬人推理》由《華燈初上》原班團隊百聿數碼、天予電影聯手製作，鬼才新銳導演蘇文聖（蘇三毛）執導、編劇，卡司集結鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏、項婕如領銜主演，張永正、高英軒、周明宇、蔡凡熙、楊懿軒、詹懷雲聯合演出，預計2023年第一季推出。


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