鄭伊健現身台灣街頭槍戰　網友見「神仙卡司」跪了：期待

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揉合懸疑、推理、警匪、動作元素的《百萬人推理》，打造台灣影集少見的大規模場面，不僅有精彩的槍戰、飛車追逐、動作場面，還有「超過百人」的超大型關鍵場面，本身場面調度即具有相當大的挑戰，在疫情之下又是更大的考驗，讓王柏傑拍完忍不住稱讚劇組，「原本很擔心沒辦法拍成，劇組做出最好的調度和動線安排，順利完成了這場拍攝。」
有別於大多數的「連續殺人案」題材，《百萬人推理》挑戰多場戶外大型命案現場，有一場直接移師西門紅樓取景，現場大陣仗安排多位臨時演員飾演警力，加上近乎完全逼真的陳設以及特殊化妝效果，不少民眾看到演員腹部被插著刀、滿身是血躺在地上嚇一跳，以為真的目擊命案現場，劇組人員趕緊上前解釋：「在拍戲，不是真的。」
《百萬人推理》幕前、幕後默契十足、感情超好，殺青時全劇組都相當不捨。婁峻碩表示：「每天工作的氛圍都是很開心、很快樂的，每次要去拍戲都很期待！」李霈瑜笑說：「我們在滂沱大雨下喊了殺青，頗有悲壯感。」王柏傑則說：「整個拍攝期都很順利，尤其在這個疫情之下，要歸功於每一位工作人員的付出，大家真的很辛苦。」
《百萬人推理》由《華燈初上》原班團隊百聿數碼、天予電影聯手製作，鬼才新銳導演蘇文聖（蘇三毛）執導、編劇，卡司集結鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏、項婕如領銜主演，張永正、高英軒、周明宇、蔡凡熙、楊懿軒、詹懷雲聯合演出，預計2023年第一季推出。