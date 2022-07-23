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伸展拉筋＋穴位按摩，改善痠痛立即有效

伸展拉筋＋穴位按摩，改善痠痛立即有效
伸展拉筋＋穴位按摩，改善痠痛立即有效

健康醫療網

2022-07-23 10:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】每天一覺醒來，我們可能會面對起而不醒、精神不振和起床氣等問題。工作中，頭腦昏沉、提不起勁也是常有的事，好不容易能很帶勁的、認真的坐在電腦前工作個幾小時，又發現肩頸僵硬了起來；回到家後發現全身痠緊疲憊，躺在床上又無法完全放鬆入睡。即便是有規律運動習慣、身體無特殊疾病的人，也難免遇到這些問題。

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本書針對了消除現代人最常見的十種疑難雜症，分別設計了幾套拉筋操及穴點按摩法，也編寫了適合特定族群的拉筋操，可以先將所有動作瀏覽一遍，再針對自己的需求，熟記專屬的動作，隨時隨地動一動。

[上班族&學生&久坐工作者]

長期久坐在電腦桌前的上班族，因為經常固定同樣的姿勢工作，四肢末梢氣血循環不良，且長期使用同樣的幾根手指來按滑鼠、敲鍵盤，容易造成手麻及腳麻的困擾。除此之外，工作壓力使得肩頸容易緊繃用力，整天無法放鬆，若再加上坐姿不良，有駝背彎腰的情況，那麼頸僵硬痠痛、頭腦昏沉也是必然的！

每坐一小時，至少要起身走動一次，無論坐在椅子上伸展筋骨，或站起來拉拉筋，都能很有效的避免或消除久坐時常見的不適症狀。

本文摘選自《經絡按摩拉筋操》，晨星出版，蔡祐慈著。

■ 不要再說沒有時間 —— 書裡介紹的每個動作，只要5分鐘！

■ 不要再說沒有場地 —— 躺在床上，坐在椅子上，只要原地站起來，都是適合的地點！

■ 不要再說沒有輔具 —— 一條毛巾、一張椅子、就算什麼工具都沒有，動動身體和手腳就可以！

■ 不要再說不會瑜珈 —— 簡化瑜珈動作，設計40個入門拉筋伸展操，誰都做得到！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54501

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