伸展拉筋＋穴位按摩，改善痠痛立即有效

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[上班族&學生&久坐工作者]
長期久坐在電腦桌前的上班族，因為經常固定同樣的姿勢工作，四肢末梢氣血循環不良，且長期使用同樣的幾根手指來按滑鼠、敲鍵盤，容易造成手麻及腳麻的困擾。除此之外，工作壓力使得肩頸容易緊繃用力，整天無法放鬆，若再加上坐姿不良，有駝背彎腰的情況，那麼頸僵硬痠痛、頭腦昏沉也是必然的！
每坐一小時，至少要起身走動一次，無論坐在椅子上伸展筋骨，或站起來拉拉筋，都能很有效的避免或消除久坐時常見的不適症狀。
本文摘選自《經絡按摩拉筋操》，晨星出版，蔡祐慈著。
■ 不要再說沒有時間 —— 書裡介紹的每個動作，只要5分鐘！
■ 不要再說沒有場地 —— 躺在床上，坐在椅子上，只要原地站起來，都是適合的地點！
■ 不要再說沒有輔具 —— 一條毛巾、一張椅子、就算什麼工具都沒有，動動身體和手腳就可以！
■ 不要再說不會瑜珈 —— 簡化瑜珈動作，設計40個入門拉筋伸展操，誰都做得到！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54501
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