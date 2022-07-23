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天氣熱只會喝開水？營養師自製「4款排毒水」消暑助代謝

▲高敏敏建議，可以自製香甜的排毒水，不但美味還能幫助代謝。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲高敏敏建議，可以自製香甜的排毒水，不但美味還能幫助代謝。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-23 15:48:33

夏天到來，高溫的炎熱容易讓人體流失水分，需要多喝水來補充，不過白開水的味道又太過無聊，對此美女營養師高敏敏建議，可以自製香甜的排毒水，不但美味還能幫助代謝，更加碼附上排毒水食譜，讓今年夏天成功戒掉手搖飲！ 

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▲（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲高敏敏建議，可以自製香甜的排毒水，不但美味還能幫助代謝。（示意圖／翻攝自Pixabay）
高敏敏透露，排毒水就是利用水果、草本植物的香甜味來增加喝水量，以及維生素C、B群、膳食纖維、植化素、花青素補充幫助促進代謝，食材搭配公式為新鮮水果加上草本植物再加上水或氣泡水，可做約1000cc。 

那麼該怎麼搭配呢？高敏敏附上常做的四杯排毒水食譜，首先是鳳梨黃瓜水（鳳梨＋黃瓜＋水/氣泡水），二是甜橙薄荷水（甜橙＋薄荷＋水/氣泡水），三為莓果薄荷水（莓果＋薄荷＋水/氣泡水），最後是青檸黃瓜水（青檸＋黃瓜＋水/氣泡水）。

▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師授權提供）
除了以上4杯，高敏敏指出，大家也可以自行搭配出屬於自己的排毒水，蔬果選擇可以首選柑橘類、檸檬、黃瓜、薄荷葉等，因為水溶性的維生素會比較容易釋放到水中，再加上柑橘類的水果維生素C含量也較為豐富，例如香吉士、甜橙、檸檬等，或是莓果類水果，像是蔓越莓、藍莓等。 

高敏敏也提醒，比較要注意的是因為水溶性的維生素容易流失、受溫度及光線破壞，所以建議水果水要在泡好後大約半天的時間内飲用完畢，另外，含脂溶性維生素並不溶於水，因此含生素A較豐富的蔬果則不適合入，像是木瓜、柿子、紅蘿蔔等，不過以營養的角度來說，藉由加味水果水來增加水分攝取是一個很棒的選擇，檸檬跟甜橙都含豐富的水溶性維生素易釋放到氣泡水中，這樣的水不但多了微量的維物質，又能補充水分和蔬果攝取量，作法也很簡單，完全不費功夫！ 

▲（圖／高敏敏營養師授權提供）
▲高敏敏透露，排毒水就是利用水果、草本植物的香甜味來增加喝水量，以及維生素C、B群、膳食纖維、植化素、花青素補充幫助促進代謝。（圖／高敏敏營養師授權提供）
至於該如何製作，高敏敏教學，首先將所有食材徹底清洗乾淨，接著將所有食材放入1000ml的水中，再來放入水杯時按壓出汁，來增加營養素的釋放，最後倒入氣泡水，靜置十分鐘後即可飲用。 

高敏敏建議，如果想要讓口感更提升，飲用水也可用氣泡水代替，水果的清甜也能更快釋出，也推薦大家喝完排毒水時記得吃下排毒水中蔬果，因為纖維還是在水果本身，不會溶於水，所以喝完水後把蔬果一起食用，才能將營養素一併吃下。 

高敏敏表示，排毒水好處多多，除了能增加水分補充、補充營養，甚至能讓平淡無奇的白開水增添香甜，讓喝水不再是一件無聊的事，水果加上草本的香氣，會讓人夏天不自覺愛上喝水，對於生活壓力大的人還能增加生活小樂趣，快跟著營養師一起來動手做吧！（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】    

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