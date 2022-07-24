COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

創造友善妥瑞兒環境　彰基兒童醫院帶看電影圓夢

創造友善妥瑞兒環境　彰基兒童醫院帶看電影圓夢
創造友善妥瑞兒環境　彰基兒童醫院帶看電影圓夢

健康醫療網

2022-07-24 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】日前發生一位媽媽帶著妥瑞症兒子看電影，因兒子持續發出「啾啾啾」怪聲音，引起現場觀眾不滿，最終媽媽只能帶著兒子離席的憾事。為了讓這群天性執著又敏感的妥瑞兒圓夢，彰基兒童醫院兒童發展中心特別假舉辦「誰說妥瑞兒不能進電影院!! 彰基帶你Go!」活動，盡情享受看電影的樂趣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
妥瑞症常有聲響或動作　造成人際關係衝突

彰基兒童發展中心主任張通銘醫師表示，「妥瑞症」主要症狀包括聲語型與運動型抽動（Tic），通常發生在學齡前至青春期前，與遺傳體質及環境壓力有關，會不受控制發出聲音（清喉嚨、甚至罵人等），或反覆不自主動作（眨眼、聳肩、搖頭晃腦、縮肚等），這些抽動不是孩子故意的，可以透過藥物及非藥物好好的治療。妥瑞兒需要被包容、同理、還有善待，全方位治療妥瑞症需要從醫親師（醫院、家庭、學校）三方同步合作、無縫接軌，才能完勝治療妥瑞兒。

妥瑞兒看電影　輿論熱議權益

一位參與活動的妥瑞兒家屬表示，感謝彰基兒童醫院張通銘醫師，個人認為張醫師舉辦這次活動，對於小朋友們是有很大的幫助，讓孩子接觸人群，如果以後能常常舉辦這類活動，對大家都是非很好的體驗。

兒童醫院院長陳家玉醫師表示，「妥瑞兒」雖然有一些不自主的動作或不自主的聲音，那也曾經有妥瑞兒到電影院看電影的時候，也因不自主的動作及聲音，引起旁邊的人的不滿；但是，「妥瑞兒」他是天使，很多的老師、專家、學者，本身就是有妥瑞氏症候群。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54534

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

全數位化智慧健康旅程管理服務　打造智慧醫療新里程碑

《勇敢活出自己喜歡的樣子》　當麻醉護理師轉為乳癌病人

週數最小早產兒！出生僅一個鋁罐飲料重　全面照護獲重生

中國：接種新冠疫苗不會引發白血病和糖尿病

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
80.21%19.79%
2022-07-20-2022-07-27
如果可以，最希望哪位少年原地出道？

如果可以，最希望哪位少年原地出道？

繼續作答
即時
推薦閱讀