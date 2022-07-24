創造友善妥瑞兒環境　彰基兒童醫院帶看電影圓夢

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彰基兒童發展中心主任張通銘醫師表示，「妥瑞症」主要症狀包括聲語型與運動型抽動（Tic），通常發生在學齡前至青春期前，與遺傳體質及環境壓力有關，會不受控制發出聲音（清喉嚨、甚至罵人等），或反覆不自主動作（眨眼、聳肩、搖頭晃腦、縮肚等），這些抽動不是孩子故意的，可以透過藥物及非藥物好好的治療。妥瑞兒需要被包容、同理、還有善待，全方位治療妥瑞症需要從醫親師（醫院、家庭、學校）三方同步合作、無縫接軌，才能完勝治療妥瑞兒。
妥瑞兒看電影 輿論熱議權益
一位參與活動的妥瑞兒家屬表示，感謝彰基兒童醫院張通銘醫師，個人認為張醫師舉辦這次活動，對於小朋友們是有很大的幫助，讓孩子接觸人群，如果以後能常常舉辦這類活動，對大家都是非很好的體驗。
兒童醫院院長陳家玉醫師表示，「妥瑞兒」雖然有一些不自主的動作或不自主的聲音，那也曾經有妥瑞兒到電影院看電影的時候，也因不自主的動作及聲音，引起旁邊的人的不滿；但是，「妥瑞兒」他是天使，很多的老師、專家、學者，本身就是有妥瑞氏症候群。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54534
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