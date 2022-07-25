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特企／歡慶北觀20年！落實建設「皇冠海岸」夢想

▲北觀處處慶活動大合照。（圖／資料照片）
▲北觀處處慶活動大合照。（圖／資料照片）

本報訊

2022-07-25 14:25:45

北海岸及觀音山國家風景區管理處成立於91年，今(111)年屆滿20週年，為回首過去和放眼未來，在7月22日於北觀處舉辦20週年處慶活動，邀請過去奮鬥夥伴及各界貴賓共同見證20年耕耘豐碩的成果，從初期臺二線電桿地下化、移置海側路燈開拓觀海連續性景觀視野，至號召民眾參與淨灘行動，結合民力維護大自然清潔並同時推廣觀光及環境教育；從打造通用化旅遊環境，規劃能滿足各族群之無障礙遊程及完成觀音山林梢步道、淺水灣南側濱海步道，至現今配合旅遊環境的改變，推動雙灣、灣塔、萬金等自行車步道改善工程及轄區內舊有廢棄營舍活化利用，提供國人國際化、高品質的遊憩據點，用20年的時間落實建設北海岸為「皇冠海岸」之夢想。

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當日由「野柳女王寶寶」迎賓，除台灣觀光協會理事長蘇成田、台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍蒞臨慶祝外，歷任處長、調職同仁及退休同仁亦特地自全台返回同樂，回顧揮汗為觀光打拚的奮鬥時光，氣氛動人溫馨，現場有貴賓80餘人到場同享北觀處20週年生日喜悅。另現場展出歷年經典宣導品與北觀介紹書籍，讓蒞臨貴賓更充分深入了解北觀人文產物與背景，對北觀地區的成長與未來充滿希望。

北觀處處長陳美秀表示：「親眼見證國家風景區成長與蛻變，要說的故事太多，期盼藉由這一本『北觀20 觀光之冠 20 週年紀念專刊』，讓20 年來曾經服務北觀處的所有同仁、轄區的觀光業者以及在地鄉親朋友們，甚至來來去去在國家風景區遊玩的遊客，都能夠共同看見北觀處20 年來不變的核心價值『設施減量』、『環境優先』、『便利遊客』、『國際水準』下，永續經營北觀國家風景區的成果，並共同攜手營造『皇冠海岸』邁向台灣之冠－觀光之冠。」

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