「腦動脉瘤」不是腦腫瘤！小心隨時破裂 導致昏迷、死亡

▲動脈瘤破裂時會出現劇烈頭痛，伴隨其他症狀包括噁心、嘔吐、頸部僵硬、視力模糊、對光敏感、眼瞼下垂、癲癇、意識混亂、甚至昏迷
我是廣告 請繼續往下閱讀
腦動脈瘤真的是「腦腫瘤」嗎?
根據Mayo Clinic的資料顯示，腦腫瘤是腦部異常細胞增生所形成的，因正常細胞的DNA發生突變，並以很快的速度分裂、大量生產異常細胞並且存活，從而形成腫塊。
而「腦動脈瘤」，則是一種腦血管疾病，指腦部血管出現像氣球狀的隆起部分。雖然動脈瘤與腫瘤完全沒關係，一般患者也不會出現任何症狀，大多也是在進行其他健康檢查時才意外發現的，不過，少數腦動脈瘤卻有可能突然破裂出血，導致昏迷、致命的風險，因此腦動脈瘤也被稱為「隱形的不定時炸彈」！
▲若發現有人出現突發性劇烈頭痛、失去意識或癲癇發作，應馬上撥打急救電話呼叫救護車
症狀
動脈瘤一旦破裂，患者會感覺突如其來的劇烈頭痛，可能伴隨其他症狀包括噁心、嘔吐、頸部僵硬、視力模糊、對光敏感、眼瞼下垂、癲癇、意識混亂、甚至昏迷。
至於沒有破裂的動脈瘤，在體積還小時大多沒有症狀，但當它越脹越大，就會壓迫到腦部周圍的組織或神經，導致眼後疼痛、瞳孔變大、視力改變、复視、顏面麻痺等。
治療
動脈瘤的唯一治療為手術治療，包括開顱手術和血管栓塞手術。
發現動脈瘤該怎麼辦？
根據Cleveland Clinic報導，動脈瘤破是醫療上的緊急事故，因此建議若發現有人出現突發性劇烈頭痛、失去意識或癲癇發作，應馬上撥打急救電話呼叫救護車。
若是經例常體檢意外發現動脈瘤，應諮詢專科醫師以評估年齡、健康狀況、動脈瘤位置、大小、形狀、家族病史、以及其他風險因素，方能決定治療方案。
延伸閱讀
腳麻該怎麼改善、預防？醫指２大原因，３種情況盡早檢查！
從鞋底磨損看腳部健康！醫指６種情況代表該換鞋了。