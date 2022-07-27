「啪啪啪」後多久才會懷孕？受孕過程大公開　備孕避孕要注意了！

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階段一：精卵結合
受孕的第一步，就是精卵結合。女性在排卵期時，身體會釋放一個卵子進入輸卵管，卵子能夠存留12-48小時預備受精。精子一般可以存活5天，所以如果女性正值排卵期，精卵結合的機率更高，受孕更快。
這個過程有時需要幾天，有時只需要幾分鐘。
階段二：形成胚胎
精卵結合後，接下來第二階段需要三到八天才能完成——受精卵在輸卵管中形成胚胎。來自哥倫比亞大學婦產科的專家因索尼婭（ Dr. Iris Insogna ）指出，胚胎將沿著輸卵管進入子宮，這個過程一般要三天；進入子宮後，可能還會飄浮幾天。
階段三：胚胎著床
胚胎在子宮內膜成功著床，才能成功受孕，這其實是一個很複雜又困難的過程，需要經過三大關卡：
首先受精卵移至確定落腳之處，透明帶消失，以自身外圍細胞層接觸子宮；接著，胚泡黏住增厚的子宮內膜；最後崁入子宮內膜，完全埋入子宮內膜中且被內膜覆蓋，才宣告完成「著床」。
這個過程通常需要五、六天，專家指出，有50%的受精卵實際上都無法完成著床。
總結來說，成功受孕需要2～3周的時間！
如果不想受孕的話，平時需多注意避孕措施；在比較緊急的情況下，比如無保護措施做愛，可選擇服用緊急避孕藥，或節育器（IUD）。
緊急避孕藥一般有兩種，第一種能夠延遲排卵長達五天，預防精子與卵子結合；第二種時效更短，需在三天內服用，越快服用，終止受孕過程的機率更高。相比避孕藥，節育器更有效，五天內使用僅有0.1%的受孕機率，較適合作為長期的避孕措施來使用。
若成功受孕後不想生育，則有藥物墮胎、手術墮胎這兩個選項。藥物墮胎的原理是通過服用米非司酮（mifepristone）來阻斷孕酮，一般在受孕的前八週有效。手術墮胎則需要合法的醫生來完成，通過手術清空子宮內的妊娠組織。
無論想避孕、或備孕，做愛之後都可以注意自己是否出現懷孕的早期癥狀，包括乳房腫脹、疲勞、噁心、尿頻等等，還有一些較少見的癥狀如反胃、脹氣、鼻腔充血、痙攣、便秘、情緒變化等。
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