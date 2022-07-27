一生都記不住一張臉！盤點「臉盲症」疾病患者的5大徵兆

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▲ 臉盲症患者無法識別自己或他人的面孔，甚至包括熟悉的家人。（示意圖／Pixabay）
臉盲症對生活的影響根據外媒NHS報導，臉盲症患者難以和別人建立關係，他們可能會因爲實在認不清面孔，而盡量避免社交互動，最終發展為「社交焦慮症」，甚至變得抑鬱，這是一種需要被關注的心理狀態。
臉盲症的兩種類型一、發展性臉盲症（Developmental Prosopagnosia）
這是指患者在沒有腦損傷的情況下，患上臉盲症，這可能是先天遺傳。很多時候，患者可能根本不知道他們有這個毛病。
二、後天性臉盲症（Acquired Prosopagnosia）
後天性臉盲症比較罕見，通常是因爲腦損傷而喪失辨別面孔的能力。這種臉盲與記憶、視力喪失或學習障礙無關，患者看起來與常人無異。倘若腦損傷發生在童年時期，患者成年後可能一輩子都不會察覺自己患有臉盲症。
▲ 患者會「代償性」利用聲音、走路方式、髮型、衣著進行辨認。（示意圖／Pixabay）
如何治療臉盲症臉盲症並沒有具體的治療方法，許多患者因爲記不住人臉，因此會「代償性」利用他人的聲音、走路方式、髮型或衣著，以進行辨認。
如何判斷孩子是否患有臉盲症家長可關切孩子的社交狀況，以此判斷孩子是否患有臉盲症。
一、當孩子遇到熟人時，經常無法認出對方
二、孩子在公共場合特別依賴你
三、當你到學校接孩子時，他們認不出你，甚至錯認陌生人是你
四、孩子在學校比較孤僻、難以交朋友
五、孩子很難記得電影或電視節目的情節
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