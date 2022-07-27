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一生都記不住一張臉！盤點「臉盲症」疾病患者的5大徵兆

一生都記不住一張臉！盤點「臉盲症」疾病患者的5大徵兆
一生都記不住一張臉！盤點「臉盲症」疾病患者的5大徵兆

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-27 09:30:47

美國好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）近日接受採訪時自曝患有「臉盲症」，因為在社交場合中，他很難記住和識別他人的面孔，讓人覺得他很冷漠，而且「目中無人」，爲此他感到非常困擾。

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根據外媒CBS News報導，臉盲症（Prosopagnosia），又稱「面容失認症」，是一種「無法識別面孔」的神經系統疾病。臉盲症可能是先天性疾病，也可能由後天原因引起，例如中風、創傷性腦損傷，或神經退化疾​​病。據悉每50人中，就有一人患有臉盲症。根據美國國家神經疾病和中風研究所（National Institute of Neurological Disorders and Stroke ，簡稱NINDS）的說法，患者無法識別自己或他人的面孔，甚至包括熟悉的家人。

▲ 臉盲症患者無法識別自己或他人的面孔，甚至包括熟悉的家人。（示意圖／Pixabay）

臉盲症對生活的影響

根據外媒NHS報導，臉盲症患者難以和別人建立關係，他們可能會因爲實在認不清面孔，而盡量避免社交互動，最終發展為「社交焦慮症」，甚至變得抑鬱，這是一種需要被關注的心理狀態。

 

臉盲症的兩種類型

一、發展性臉盲症（Developmental Prosopagnosia）

這是指患者在沒有腦損傷的情況下，患上臉盲症，這可能是先天遺傳。很多時候，患者可能根本不知道他們有這個毛病。

二、後天性臉盲症（Acquired Prosopagnosia）

後天性臉盲症比較罕見，通常是因爲腦損傷而喪失辨別面孔的能力。這種臉盲與記憶、視力喪失或學習障礙無關，患者看起來與常人無異。倘若腦損傷發生在童年時期，患者成年後可能一輩子都不會察覺自己患有臉盲症。

Pixabay
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▲ 患者會「代償性」利用聲音、走路方式、髮型、衣著進行辨認。（示意圖／Pixabay）

如何治療臉盲症

臉盲症並沒有具體的治療方法，許多患者因爲記不住人臉，因此會「代償性」利用他人的聲音、走路方式、髮型或衣著，以進行辨認。

 

如何判斷孩子是否患有臉盲症

家長可關切孩子的社交狀況，以此判斷孩子是否患有臉盲症。

一、當孩子遇到熟人時，經常無法認出對方

二、孩子在公共場合特別依賴你

三、當你到學校接孩子時，他們認不出你，甚至錯認陌生人是你

四、孩子在學校比較孤僻、難以交朋友

五、孩子很難記得電影或電視節目的情節

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