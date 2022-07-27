美國蜂蜜產品驚爆「含威而鋼成分」緊急召回　FDA向賣家發出警告信

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性功能蜂蜜保健品驚爆含有威而鋼成分根據外媒AARP報導，美國食品與藥物管理局（Food and Drug Administration，簡稱FDA）指出，他們發現在市面上售賣的幾款性功能蜂蜜保健品中，居然含有「他達拉非」（Tadalafil）和「西地那非」（Sildenafil，又稱Viagra偉哥、威而鋼）成分。這兩種成分並沒有清楚標識在產品標籤上，雖然曾獲FDA批准，但屬於處方藥，不可在沒有醫生批准下獲得。若在沒有醫生監督情況下服用，可能會導致死亡。
FDA專員朱迪（Judy McMeekin）表示，「這種受污染的蜂蜜產品極其危險，因為消費者可能不會意識到產品中隱藏的處方藥成分，以及相關風險」。消費者在服用蜂蜜產品後，若服用其他藥物，這兩種處方藥成分可能與硝酸鹽（如硝酸甘油），或是糖尿病、高血壓、高膽固醇、心臟病等藥物，起到相互作用，恐對健康造成不良影響。
▲ 兩種處方藥成分可與其他藥物產生相互作用，恐影響健康。（示意圖／Pixabay）
賣家緊急召回受污染蜂蜜產品FDA向四家銷售公司發出警告信，並公開17種含有這兩種成分的蜂蜜產品，明文禁止進口這些產品。這些商品的銷售通路包括亞馬遜、eBay、Etsy 和沃爾瑪在內的多家在線零售商店。目前公司已經緊急召回受汙染的產品，消費者受促立即停止服用，並可獲得全額退款。消費者在購買前應仔細查看成分列表，避免買到加入人工合成糖漿，甚至其他不明成分的「假蜂蜜」。
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