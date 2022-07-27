雪花牛的秘密？ 「注脂肉」與「重組肉」揭食安疑慮　教你4招吃得安心

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什麼是「注脂肉」？根據澳門市政署報導，注脂肉（Artificially Marbled Meat）以牛肉居多，指的是在加工過程中將瘦肉注入脂肪，以提高肉類口感。一般而言，油花越多的肉，等級、價格也越高。因爲了節省成本，注脂肉的使用越來越普遍。日本媒體曾報導過，實驗室在40°C至50°C的環境下，將牛脂和調味料注入肉塊，注射完成後立即冷藏。在處理過程中，還添加了乳化劑、增味劑、變性澱粉和增稠劑等人工調料。
什麼是「重組肉」？重組肉（Restructured Meat）是另一種加工肉，指的是將肉絲、肉片切碎，然後將較小的肉塊粘合在一起，加工成為所需形狀，以達到價格低廉、方便食用、更高的經濟價值和產品一致性。常見產品包括肉餅、肉丸、香腸。在重組肉生產過程中，會添加磷酸鹽、澱粉、味精、肌苷酸二鈉、鳥苷酸二鈉與其他食品添加劑，以溶解肉的鹽溶性蛋白質、增加風味、口感與粘性。
▲ 重組肉是將肉片切碎、粘合，加工成為所需形狀。（示意圖／Pixabay）
「注脂肉」與「重組肉」對健康有害嗎？兩種肉類的共同點，是加工過程中的食品添加劑。一般來說，生產者被許可在合法的加工技術和環境下生產食品。若添加劑在其適用範圍內，低於規定限度的水平、加工環境和設備符合衛生標準，生產出來的肉品即被認定可安全食用。然而消費者食用過多加工肉品，可能會通過動物油脂和鹽，繼而攝入過量的卡路里和鈉。
如何安全食用注脂肉與重組肉一、徹底煮熟
無論是注脂肉或重組肉，食用前必須徹底煮熟。
二、注意肉製品的儲存溫度
將肉品保存在冰櫃或冷凍庫中。
三、不過量食用
加工肉含有食品添加劑和調味料，還有人工注入的動物脂肪，過量食用會導致肥胖，建議保持均衡飲食。
四、向信譽良好的商家購買肉品
切忌購買來源不明的肉類和肉製品，在購買時仔細閱讀食品標籤和營養成分。
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