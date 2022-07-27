映海國際科技推出中草藥保健品 「老藥新用」市場夯賣！

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提及為何投入中藥保健市場的契機，映海國際科技黃玉麗總經理說：「當初會投入中藥保健食品市場，主要是因為我在103年底，經由健康檢查發現自己罹患了肺腺癌，在手術切除之後接續了8次的化學療程；但在我做到第4次化療的時候，我就感覺我的身體已經撐不下去了，原本想要放棄治療，在因緣際會下接觸了中藥輔助療程，並與主治醫師商討後確定中西醫合併治療可行，在化療前先使用中藥輔助調理身體，再接續西醫的化療，最終完成抗癌療程，身體也恢復痊癒；因為有這樣的經歷，更讓我體會中醫藥的神奇力量，下定決心投入中藥保健品研發、代理與販售，是為把最好的中藥健康產品提供消費者，替民眾的健康盡一份力。」
映海國際嚴格把關產品 經營理念「重質不重利」
黃玉麗總經理說明，映海國際代理與販售的漢方中草藥保健產品，取自於完全天然的中藥材料，透過專業製程技術製作，讓產品除了主藥材的功效之外，也能併用其他藥材提供複方多元的效果；以映海國際熱銷產品「東陽御品四珍膠（龜鹿二仙膏）」為例，四珍膠出自GMP認證的東陽藥廠製造，成分使用真材實料的四種藥材，無額外添加物，相比市售的龜鹿二仙膏粉劑、膏狀沖泡飲品等，更保留原始熬製後的膠狀原型，不論是直接口服食用、熬煮湯頭或是熱水沖泡都很方便，適口性佳、味道濃郁甘甜沒有任何化學或是中藥的刺鼻味。
黃玉麗總經理進一步說明：「我觀察四珍膠這個產品，已有10年的時間，在實際訪查過四珍膠的製作流程，確認東陽藥廠是非以利益優先，而是重視產品品質的良心廠商，與我的經營理念契合，進而促成後續的長期合作關係。」而坊間市售的龜鹿二仙膏，有些廠商為了節省成本，使用全龜或是濃縮萃取物製作；但映海代理的東陽御品四珍膠，僅使用烏龜的腹部，並採用手工剔除其上的筋膜，保留最純正的材料，更確保品質與效果。
映海國際看準市場趨勢研發創新 對於未來充滿信心
黃玉麗總經理表示，映海國際目前已上市的產品除了東陽御品四珍膠之外，還有田七人參花茶、羅漢果茶及龜鹿養身飲，都是一推出就熱賣好評的中草藥保健產品；而映海國際也將持續與台灣在地農民及研究單位合作，透過創新的方式改良，老藥新用，讓消費者更方便使用外，也提升年輕族群對中草藥保健產品的接受度；而映海國際也正在研發，專門提供寵物毛小孩使用的中草藥保健品，意旨在透過與時俱進的創新改良，提供更多天然的中草藥產品，造福更多家庭。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54587
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