你一餐吃多久？醫曝「最佳進食時間」：這樣吃易控制體重
很多現代人工作壓力大、生活步調緊湊，連好好放鬆吃一頓飯的時間都沒有，幾乎都是狼吞虎嚥的快速吃完一餐，就怕時間白白浪費掉了，但你是否曾經計算過自己花了多少時間吃飯呢？對此，家醫科醫師許哲源就透露，根據統計，大眾平均花8-10分鐘會把一餐吃完，但事實上身體要產生飽足感需要花費20分鐘，而他也透露「細嚼慢嚥比較容易控制著體重」
家醫科醫師許哲源在臉書粉專《好日子診所》發文，表示很多人每天加班到很晚，又或是沒時間吃飯，取而代之的就是更隨便地去解決一餐，快速把一餐吃完，這樣下來選擇的餐點不外乎就是方便、高熱量的食物。
但根據統計，大眾平均花8-10分鐘會把一餐吃完，但是從開始進食到身體產生飽足感的感覺需要花費20分鐘，許哲源解釋，「當食物沒有好好咀嚼就吞下肚，會造成『胃部消化不良』、『胃酸分泌過多』，甚至因為快速進食而吞下太多空氣，也容易導致『胃脹氣』」。
許哲源透露，以上種種原因都會增加腸胃道的負擔，也會因為短時間進食過量的食物，而吃進去過多的熱量。此外，研究發現「細嚼慢嚥的人比較容易產生飽足感，也比較容易控制著體重」。
因此他也建議，盡量讓自己每餐的進食時間超過20分鐘，放慢用餐速度，細嚼慢嚥，吃飯過程中搭配水分，用餐途中休息3至5分鐘，放下手邊的工作、電腦、訊息，搭配個放鬆的影集，都可以避免越吃越快，也可以增加飽足感。（編輯：郭佩蓉）