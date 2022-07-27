特企／《蔚藍檔案》主線劇情更新　找出潛在背叛者！

NEXON宣布旗下手機遊戲《蔚藍檔案》於7月26日進行更新主線劇情 Vol.3「伊甸園條約篇：第3章 我們的故事」前半部以及推出特別特選招募學生「和香(溫泉)」，詳細遊戲資訊請參考以下內容。
本次主線Vol.3「伊甸園條約篇：第3章 我們的故事」劇情闡述找出三一的背叛者後，老師與學生們依照計畫簽訂「伊甸園條約」的故事，正當妨礙者消失眾人鬆懈之時，幾位不速之客的現身讓大家感到十分驚慌。另外，除了主線劇情的更新外，也同時推出新學生「和香(溫泉)」。所屬「赤冬聯邦學園227號特別班」的「和香(溫泉)」使用「EX技能」時，將會出現在戰場上，並以自己為中心，對圓形範圍內體力值最低的1名我軍投擲零食，恢復該名隊員的體力。
NEXON為紀念本次改版更新，將贈送給8月2日前登入遊戲的所有玩家「青輝石1,200個」，並且玩家可以在8月9日前進行7日登入活動，根據登入天數贈送「青輝石100個」，除此之外，在登入第7天還能夠獲得能夠提升咖啡廳舒適度的★3家具「閃閃發光的聖誕樹」。
《蔚藍檔案》主線劇情 Vol.3「伊甸園條約篇：第3章 我們的故事」前半部更新的相關內容請至官方粉絲團進行確認。
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