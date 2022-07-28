COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

日企業推「HP胸針」！3種血量秒看透　網：我肯定是殘血

▲日本一間企業推出「HP血量胸針」，讓同事級主管一秒就能看出該員工當天的身相狀況。（圖／推特帳號onkenkenken）
▲日本一間企業推出「HP血量胸針」，讓同事級主管一秒就能看出該員工當天的身相狀況。（圖／推特帳號onkenkenken）

編輯中心/綜合報導

2022-07-28 11:04:10

上班族工作煩忙，經常日復一日地拖著疲憊的身軀上班，但有時身心俱疲的模樣不見得能被人看出來。日本就有一間企業突發奇想，推出三款「HP血量胸針」讓員工配戴，藉此向同事以及上司表達目前自己的身心狀態，一推出大獲員工好評！

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本這間「株式会社 音研」企業負責人表示，員工身相狀況每天都不一樣，不管對於公事或是私事，常常都有說不出口的壓力，也很難向同事或上司表達，因此決定仿效電玩方式，推出「HP視覺化系統」做出3種不同血量的胸章，讓員工勇於表達自我，也能直接透過胸章「溝通」，也同時代表一種警訊，告訴老闆或主管應該注意員工的狀態而不是無止盡地增加工作量。

▲日本企業仿效電玩方式，將員工的精神狀態視覺化，做成HP血量胸針。（圖／推特帳號onkenkenken）
▲日本企業仿效電玩方式，將員工的精神狀態視覺化，做成HP血量胸針。（圖／推特帳號onkenkenken）
▲胸針分成綠色1萬滴血量的滿血、黃色3,899滴的4成血，以及紅色僅剩15滴的殘血。（圖／推特帳號onkenkenken）
▲胸針分成綠色1萬滴血量的滿血、黃色3,899滴的4成血，以及紅色僅剩15滴的殘血。（圖／推特帳號onkenkenken）
這3款胸針分成綠、黃、紅3種顏色，分別代表「1萬滴血量的滿血」、「3,899滴的4成血」以及「僅剩15滴的殘血」，無須說話就能讓同事以及主管知道自己是元氣滿滿，還是即將耗盡氣力、只剩下最後一口氣啦！而該公司觀察下來，發現員工的反應都不錯，連平時沉默寡言的同事也能透過HP胸針讓大家知道自己的狀態，辦公室氣氛因此變得更好！

▲員工可依照當天狀況自行配戴哪一種HP的胸針。（圖／推特帳號onkenkenken）
▲員工可依照當天狀況自行配戴哪一種HP的胸針。（圖／推特帳號onkenkenken）
▲身為社畜，殘血胸針應該使用率會很高吧！（圖／推特帳號onkenkenken）
▲身為社畜，殘血胸針應該使用率會很高吧！（圖／推特帳號onkenkenken）
網友看了之後都紛紛表示：「我肯定每天都是殘血」、「超有梗的，跪求量產」、「應該從週一到週五都想戴紅色胸針吧」、「感覺每間公司應該都要員工配戴這個」。（編輯：陳珮瑜）


主子也瘋！《Stray》畫面超逼真　貓咪歪頭猛盯：出來啊

《Stray》遊戲太真實！真假喵「隔空對話」　網讚：有料

尪花43元網購60瓶飲料！妻傻眼「不能喝」　網卻讚：值得

真人萬磁王！他「頭吸10瓶罐」創紀錄　超能力當獨特事業

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
77.06%22.94%
2022-07-20-2022-08-01
如果可以，最希望哪位少年原地出道？

如果可以，最希望哪位少年原地出道？

繼續作答
即時
推薦閱讀