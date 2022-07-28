日企業推「HP胸針」！3種血量秒看透 網：我肯定是殘血
上班族工作煩忙，經常日復一日地拖著疲憊的身軀上班，但有時身心俱疲的模樣不見得能被人看出來。日本就有一間企業突發奇想，推出三款「HP血量胸針」讓員工配戴，藉此向同事以及上司表達目前自己的身心狀態，一推出大獲員工好評！
日本這間「株式会社 音研」企業負責人表示，員工身相狀況每天都不一樣，不管對於公事或是私事，常常都有說不出口的壓力，也很難向同事或上司表達，因此決定仿效電玩方式，推出「HP視覺化系統」做出3種不同血量的胸章，讓員工勇於表達自我，也能直接透過胸章「溝通」，也同時代表一種警訊，告訴老闆或主管應該注意員工的狀態而不是無止盡地增加工作量。
這3款胸針分成綠、黃、紅3種顏色，分別代表「1萬滴血量的滿血」、「3,899滴的4成血」以及「僅剩15滴的殘血」，無須說話就能讓同事以及主管知道自己是元氣滿滿，還是即將耗盡氣力、只剩下最後一口氣啦！而該公司觀察下來，發現員工的反應都不錯，連平時沉默寡言的同事也能透過HP胸針讓大家知道自己的狀態，辦公室氣氛因此變得更好！
網友看了之後都紛紛表示：「我肯定每天都是殘血」、「超有梗的，跪求量產」、「應該從週一到週五都想戴紅色胸針吧」、「感覺每間公司應該都要員工配戴這個」。（編輯：陳珮瑜）