他們3000坪地上「激戰」！超寫實現場震撼所有人

韓國影史最高票房《鳴梁：怒海交鋒》推出前傳《韓山島海戰》，電影中的海戰場面，是製作團隊於3000坪左右的競速滑冰場上，所打造的室內VFX（視覺效果）片場裡拍攝而成，成品呈現的CG寫實度令演員們讚嘆，朴海日就說：「這是我從影以來，第一次體驗到規模如此浩大的拍攝現場！」《韓山島海戰》陸地上的場景，則在占地3萬坪的外景片場拍攝，金漢珉導演表示：「因為是在疫情時期拍攝的，所以必須於有所管制的環境中拍攝才保險。」
演員們看過《韓山島海戰》成品，想起當時拍攝的辛苦回憶，朴海日表示：「實際上歷史中的這場海戰就發生在夏季，當時因為金漢珉導演說希望能在相似的時期中開拍，於是全體演員就在夏天穿著厚重的鎧甲，忍受一切拍攝，大家都毫無遺憾盡力展現演技！」
飾演「李舜臣」的朴海日與飾演日本將軍「脇坂安治」的卞約漢，在電影後半展現精彩絕倫的海戰場面，當時聽到卞約漢將詮釋敵方角色時，朴海日表示：「心情真的很好！卞約漢的演技真的很精湛，宛如一條充滿生氣的活魚，覺得他有種野性！」金漢珉導演當初也認為卞約漢的這點很符合「脇坂安治」的形象，便邀請他詮釋這個角色。
在不同船上進行決鬥的兩人，其實在拍攝現場幾乎沒遇過對方，卞約漢表示因為電影中海戰都是以CG呈現，所以他們大多是運用想像力，想像敵方就在另一艘船上進行拍攝。卞約漢笑說：「我和朴海日前輩通常是在生魚片店見面！」朴海日則開玩笑表示：「因為我們都是水軍，所以才會約在生魚片店……在店裡時，我們會互相確認彼此陣營的動向，真的就像水軍一樣，討論彼此的戰術！」《韓山島海戰》8月19日在台上映。