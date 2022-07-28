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維生素C功用多！營養師揭最佳補充時機：3種人飯後吃更佳

維生素C功用多！營養師揭最佳補充時機：3種人飯後吃更佳
維生素C功用多！營養師揭最佳補充時機：3種人飯後吃更佳

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-28 16:30:44

維生素C是維持免疫功能的重要營養素，雖然從天然蔬果中攝取最好，但現代人大多都是外食族，常常無法達成均衡營養，因此可以適量使用補充劑。對此，營養師李婉萍公開最佳補充維生素C的時機，建議有胃食道逆流、貧血、骨質疏鬆問題的人，最好在飯後吃維生素C，對身體會比較好喔！

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胃食道逆流、貧血、骨質疏鬆　建議飯後吃維生素C

李婉萍在YouTube頻道「李婉萍營養師」提到，維生素C又稱「抗壞血酸」，既然是酸，對於胃不好、比較敏感或容易胃食道逆流的人，適合選在飯後吃維生素C。另外，有貧血、缺鐵性貧血或骨質疏鬆問題的人，平時需要多補充鈣質和鐵質，而維生素C能幫助身體吸收這些礦物質，建議在飯後2小時內攝取維生素C，才能讓吸收的效果更好。

李婉萍表示，沒有胃食道逆流，也不需要額外補充鐵質或鈣質的人，其實在什麼時機吃維生素C都是可以的，不一定要嚴格遵守飯前或飯後吃。李婉萍也貼心提醒，維生素C的發泡錠飲品比較酸，容易影響琺瑯質，所以飲用時不要在嘴裡含太久，否則容易傷害牙齒的健康。

示意圖 / 翻攝自 Unsplash
示意圖 / 翻攝自 Unsplash
多攝取維生素C強化免疫力

李婉萍曾分享維生素C的作用，不僅能幫助白血球對抗病毒、提高身體抗氧化力，還能促進膠原蛋白形成、加速傷口癒合，並有助於吸收鐵質。

至於哪些人需要多攝取維生素C，李婉萍強調，如果平時生活壓力大、有抽菸喝酒的習慣、經常有劇烈運動或從事勞力工作，身體較容易消耗維生素C，而偏食、愛吃速食和減重的人，容易因為營養不均衡，而缺乏維生素C。

本文經營養師李婉萍YouTube頻道《李婉萍營養師》授權報導

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