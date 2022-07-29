4類手搖飲熱量曝光！加珍珠熱量等於一碗白飯　營養師推「這樣點」不發胖

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王思晴在IG粉專「王思晴 RD｜飲食規劃｜運動營養」發文指出，飲料比食物更沒有飽足感，所以常喝飲料的人，容易在不自覺中攝取過多熱量，但熱量過量與否，還是要參照每個人的生活型態。
王思晴表示，「純茶系」無糖、半糖、全糖的糖量和總熱量分別為0g／0kcal、35g／140kcal、55g／220kcal，整體而言比較好控制，能幫助減脂，但純茶類的咖啡因通常偏高，太晚喝或常常喝可能導致睡不好、心悸，因此容易睡不著、焦慮的人需要特別留意。
由於果茶類的水果本身含有糖，所以「水果系」無糖、半糖、全糖的糖量和總熱量分別為20g／80kcal、55g／220kcal、75g／300kcal，熱量是純茶系的1.3至1.5倍，建議在運動後喝比較好。王思晴指出，一杯純果汁大約使用4份水果，糖量約60g、熱量約240kcal，若額外添加糖或配料，平均一杯的熱量可增加約200kcal。
至於「珍珠系」無糖、半糖、全糖的糖量和總熱量分別為45g／550kcal、80g／700kcal、100g／800kcal，其實加上珍珠、小芋圓等配料，就等於多一碗飯的熱量，不妨將飲料中的奶精奶茶改成鮮奶茶，熱量就能降低30%，而且蛋白質更多，油脂量也更少。
最後，中杯「可可系」無糖、半糖、全糖的糖量和總熱量分別為30g／570kcal、55g／670kcal、75g／750kcal，因為開心果、花生、芝麻、腰果等堅果都屬於油脂類，一湯匙約等於50kcal，所以中杯可可、芝麻拿鐵、阿華田飲品跟大杯珍奶的熱量差不多，而大杯的熱量更是珍珠奶茶的1.3至1.5倍。
想喝手搖飲就要動起來 優先選擇含蛋白質飲料
王思晴表示，並非所有人都不能喝飲料，若訓練量大的人不攝取飲品，很難達到良好的運動補給，而久坐的上班族經常喝飲料，則容易導致體脂肪升高。她強調，想喝手搖飲，最好的方法就是培養運動習慣、多走多動，並把飲用頻率控制好，以及盡量選擇含有蛋白質的飲料，像是鮮奶茶、豆漿、紅茶等。
王思晴也提到，如果想在運動後喝飲料，記得依照碳水比蛋白質（4：1）原則，選擇含有蛋白質的飲料，像是無糖珍珠鮮奶茶（少珍珠）、無糖布丁鮮奶茶、微糖鮮奶茶和微糖豆漿紅茶。在長時間運動，或是做完耐力型運動後，則建議喝果汁系列的飲品和果茶，幫助身體大量補充碳。
本文經營養師王思晴IG粉專《王思晴 RD｜飲食規劃｜運動營養》授權報導
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