別讓毛小孩暴露慢性傷害　關愛生活刻不容緩

我是廣告 請繼續往下閱讀
要守護自己與身邊重視的人以及毛小孩，創造無菸環境當然是最好的選擇，但在無法一步達成的狀況下，國內外有人指出，或許可從「菸草減害(Tobacco Harm Reduction)」，也就是減少菸草製品造成的傷害開始著手。其中在《NOWnews今日新聞》6月25日的跨世代系列論壇「加熱菸禁不禁？」，青年代表董書序認為，「加熱菸並沒有燃燒，與傳統紙菸相比，大大減少焦油及一氧化碳對身體的危害。」
另外，根據近期最新的台灣研究，陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所教授劉宗榮和助理教授鄒瀚興發現，加熱菸釋放出的八種羰基化合物（除了丁醛之外）的含量，比傳統紙菸減少約兩成至九成。
不過，回顧《NOWnews今日新聞》跨世代系列論壇「加熱菸禁不禁？」台灣菸害防治暨戒菸衛教學會常務監事魏芳君說，只要是菸品，對人體都會造成危害，不管是紙菸、電子煙、加熱菸，成份都含有尼古丁等致癌物質，很多人誤以為使用起來沒有味道，可以避免傳統紙菸使用臭味與二手菸，其實這問題在加熱菸也有。
「危害程度較低，不等於無害」，但有許多國內外專家仍認為，新興菸品為菸品減害的一條出路，太平洋聯盟研究所所長渡瀬裕哉便指出，日本去(2021)年10月1日增加香菸稅，以「降低危害的生活方式」提倡加熱菸。台灣近期也在針對《菸害防制法》做修正，目前已進入黨團協商，朝加熱菸與電子煙一開一禁的修法方向前進，若能由政府有系統的進行清楚的管理，或許也是一種對自己以及家裡寵物都相對有保障，真正有效促動菸害防制的方式。
參考文章：
1．Go Beyond Smoking | 新興菸品 | 電子煙 | 加熱菸資訊網
2．衛生福利部國民健康署 健康九九 菸害防制館
3．台北市政府衛生局 菸害防制相關法規
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！