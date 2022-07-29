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別讓毛小孩暴露慢性傷害　關愛生活刻不容緩

▲比起成家育兒，不少現代人趨向選擇與狗狗、貓貓們共伴日常，將寵物視為相互扶持的家人。（圖／資料照片）
▲比起成家育兒，不少現代人趨向選擇與狗狗、貓貓們共伴日常，將寵物視為相互扶持的家人。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2022-07-29 14:00:002022-07-29 14:31:04

比起成家育兒，不少現代人趨向選擇與狗狗、貓貓們共伴日常，將寵物視為相互扶持的家人，英國一項研究更發現，養寵物可以幫助保有認知能力，避免老年喪失記憶。從「陪伴需求」以及「情感需求」角度出發，像是單身或高齡者希望陪伴，也因此毛小孩成為許多人無可替代的心靈支柱與生活中不可或缺的一部份，而毛爸、毛媽們同時也更加注意牠們的健康狀況，希望能長久陪伴，但除了得讓毛孩們吃得好、睡得好，這項生活隱藏的威脅，你注意到了嗎?

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許多飼主在毛小孩的飲食把關、教育上花費許多心思，但可能忽略了生活中容易出現的二手菸及三手菸，對寵物造成的影響和傷害。我們都瞭解抽菸產生的有毒物質不止會危害自身甚至旁人的健康，更會汙染環境，對於毛小孩來影響更大，尤其毛小孩會到處舔，通過口、舌、鼻和呼吸系統進入體內的有害物質引發異位性皮膚炎與罹癌的機率，是沒有受到菸害環境影響的毛孩數倍之多，對毛小孩生命造成極大的威脅。知名網紅丹妮婊姐的爸爸，已有50年菸齡，近期也因為愛寵的過敏原報告中顯示有二手菸，為了毛小孩的健康索性選擇戒菸。

要守護自己與身邊重視的人以及毛小孩，創造無菸環境當然是最好的選擇，但在無法一步達成的狀況下，國內外有人指出，或許可從「菸草減害(Tobacco Harm Reduction)」，也就是減少菸草製品造成的傷害開始著手。其中在《NOWnews今日新聞》6月25日的跨世代系列論壇「加熱菸禁不禁？」，青年代表董書序認為，「加熱菸並沒有燃燒，與傳統紙菸相比，大大減少焦油及一氧化碳對身體的危害。」

另外，根據近期最新的台灣研究，陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所教授劉宗榮和助理教授鄒瀚興發現，加熱菸釋放出的八種羰基化合物（除了丁醛之外）的含量，比傳統紙菸減少約兩成至九成。

不過，回顧《NOWnews今日新聞》跨世代系列論壇「加熱菸禁不禁？」台灣菸害防治暨戒菸衛教學會常務監事魏芳君說，只要是菸品，對人體都會造成危害，不管是紙菸、電子煙、加熱菸，成份都含有尼古丁等致癌物質，很多人誤以為使用起來沒有味道，可以避免傳統紙菸使用臭味與二手菸，其實這問題在加熱菸也有。

「危害程度較低，不等於無害」，但有許多國內外專家仍認為，新興菸品為菸品減害的一條出路，太平洋聯盟研究所所長渡瀬裕哉便指出，日本去(2021)年10月1日增加香菸稅，以「降低危害的生活方式」提倡加熱菸。台灣近期也在針對《菸害防制法》做修正，目前已進入黨團協商，朝加熱菸與電子煙一開一禁的修法方向前進，若能由政府有系統的進行清楚的管理，或許也是一種對自己以及家裡寵物都相對有保障，真正有效促動菸害防制的方式。


參考文章：

1．Go Beyond Smoking | 新興菸品 | 電子煙 | 加熱菸資訊網
2．衛生福利部國民健康署 健康九九 菸害防制館
3．台北市政府衛生局 菸害防制相關法規

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
 

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