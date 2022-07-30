千萬別惹他！男神素還真理智斷線 《霹靂英雄》殺性暴起
是什麼讓一向理智冷靜的素還真，殺性爆起？一頁書扛起救世之責，在敵暗我明的時空混戰中，將如何挽回局勢？臺灣原創玄幻武俠劇 《霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂》下闋，終將於2022年8月6日起的每周六19:00在「PILI線上看」上重磅上映，共有13集精彩劇集。本次新增其他線上收看平台，讓戲迷可選擇多重頻道進入霹靂宇宙，LINE TV於8月7日起的每周日19:00起播出；中華電信MOD平台則於8月13日起開播。另外，凡訂閱1797方案（120日），即可抽盲盒《霹靂無雙3D激戰天下》系列公仔一隻，價值超過700元，還有多項周邊好禮可以帶回家，邀請您註冊訂閱，看好戲抽好禮！
「霹靂英雄戰紀」系列劇集以精緻短劇故事的形式呈現，讓觀眾們能更輕鬆地踏入霹靂玄幻武俠世界。新戲《蝶龍之亂》下闋主視覺中可以看到星球與隕石等元素，預示著時空聖戰將會有多重宇宙的展開。紅藍色系的視覺衝擊中，充分呈現出在陣營劃分下的緊繃氛圍，主角「素還真」與神祕角色「超越時空人」相互倒映，一邊是如水般寧靜，另一邊則是戰火燃燒，預告兩人在劇中將有不少的精彩交手。
《蝶龍之亂》故事在講述，殺伐果決的「崎路人」要回到過去滅絕罪惡之人；而邪媚兇殘的天蝶盟之主「燈蝶」為剷除正道英雄領袖「素還真」回到過去，雙方因此開啟了時空聖戰，擾亂世界的因果，誰又將是贏家？「素還真」不顧一切地救援命在旦夕的英雄們，然而一次次經歷好友、愛人重傷與離別的疼痛讓一向理智冷靜的「素還真」殺性暴起，心性躁亂下無法領導正道眾人，而江湖再現神秘人物-「超越時空人」，他的出現對正道是幫助還是傷害？在武林渾沌局勢中，誰能在江湖這場棋局取得勝利？
8月6日將同步開放實體預購「蝶龍之亂下闋DVD+CD全套典藏版」，收錄蝶龍下闋1至13章DVD與原聲帶CD，首批限量500套。（編輯：楊穎軒）