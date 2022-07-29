用心理學角度看靈異現象！撞鬼、煞到、鬼壓床，專家６招有助解套！

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用心理學看撞鬼、煞到、鬼壓床，心理師指６可能：概念太深了！
陳鈺弦心理師首先以2013年新加坡求職網上，針對上班族撞鬼經驗調查作分享，該調查發現65%的人看到詭影，34%聽到無法解釋哭聲、笑聲、低語等，有12%曾見到公司設備突然自己啟動。諸多大同小異、無法解釋的現象，可以合理的推測幾點可能，這些也可能環環相扣。
概念扎實：「鬼」這個概念相信大多民眾從小聽到大，其可為人們對亡者的感情寄託，但由於鬼片多在嚇人等因素，普遍在人的心理已是個負面形象，而恐懼很多時候是出自於未知，在看不到又概念扎實的情況下，也就容易讓人不知不覺養成「無法解釋就用鬼來解釋」的習慣，及各類自我暗示、心理投射等現象，例如被稱為鬼壓床的「睡眠癱瘓症」。而民眾常說的「寧可信其有」，這觀念合理的解釋是為了避免愚勇，畢竟恐懼使人迴避危險得以生存，但這也讓人心裡留下至少1%相信鬼的存在，也就種下了一個往此處聯想的種子。
有趣的是，說看到鬼大多人會半信半疑，但從另一個方向看，也有人會將無法理解的現象解釋為精靈、外星人、超能力者、聖誕老人等，那麼故事發展就會有所不同，不過這麼說可能會被笑，這也著實反映著社會普遍對鬼的概念深刻。而若自小沒有被灌輸鬼或「人要怕鬼」的概念，自然就算真的看到奇妙現象也不會以此畏懼。
心理暗示：若口耳相傳該處有鬼，這地方也容易讓人心理毛毛的。曾有實驗分別告知兩組人老舊房屋不同的情境，一組是告知現在正在裝修，一組人是告知此處鬧鬼，後者就有不少靈異現象反饋，這種情況常出現在租屋處為昏暗老房、老舊教室、４樓４號房等各類常見鬼片場景。同樣的，這也是為什麼許多鬼片場景多會在住處或廁所等，且光線灰暗，達到民眾看完出現自我暗示、形成畏懼、不敢上廁所、不敢洗澡的效果。
心理投射：當人無法理解當前所感受到的現象時，為快速了解，會以心理投射的方式進行理解，而撞鬼如前述，是普遍較多也從小聽到大的說法，因此也較為常見。例如衰事連連難免會讓人聯想是否被鬼跟；同樣的道理、相反的例子，則如收驚、拜拜，也有民眾會將一些現象稱為「神蹟」。
完形效應：完形效應和心理投射有些相似，不過較偏向為大腦的防衛機制之一，人在看到未完全的現象時，大腦為快速進入當前狀況，會自行想像剩餘的畫面，例如一顆被遮蔽一半的蘋果，許多人就會想像另外一半也是長得一樣的、圓潤的，也就是所謂的「腦補」。不過這項機制也會有些缺陷，例如配合根深柢固的概念形造出鬼的想像，像是在偏僻處看到影子就懷疑是不是撞鬼，但其實偏僻處也是有可能有人一樣剛好經過。
環境影響：腦部有非常錯綜複雜的網絡連結，若受到外界影響，稍有點錯亂，就有可能出現感覺異常的現象，其可為地球磁場、環境中的有毒物質等，像是鬼片中常見老舊昏暗的場景若在現實生活中，該處的一氧化碳或其他化學物質等就有可能濃度較高，進而影響到腦部、反應於身體。另外，不熟悉的環境也有可能使身體受到不熟悉的細菌等微生物影響，使得身體不適，這光是喝水就有可能引起，而此現象也相當符合所謂的水土不服。
身心影響：正如前述，腦部結構相當複雜，一處故障就有可能出現連鎖反應，像是心理師日前在醫院時，就曾遇過撞鬼的民眾前來檢查腦部，結果檢查發現原來有顆腦瘤壓迫，使得腦部出現異常放電，進而出現知覺異常。另外，輕微的癲癇也可能以非常短暫的時間表現，使人有如被觸碰、輕推的感覺出現。精神方面的疾病則如廣為人知的思絕失調症，常看到幻覺、幻聽等現象，而創傷後壓力症候群也是常見原因之一。最常見的則如壓力大、害怕、恐懼等所形成的鬼壓床，即睡眠癱瘓症，幻聽、幻覺等也容易出現。
撞鬼、煞到、鬼壓床怎麼辦？心理師教簡單６招有助解套！
此文分享並非否定信仰，而是鼓勵為此所擾的民眾可用科學的角度了解，除了鬼以外還有哪些可能。也因此陳鈺弦心理師建議若是真的撞鬼，可以呼喚自己信仰或當地的主神，不論是否真的有神或鬼的存在，這在心理學角度來看確實可達到慰藉的效果，正如民眾普遍認知鬼的對立面即為神，若心裡暗示等原因已經讓人感受到鬼的恐懼，那就以神之名取代當前。同樣的道理，收驚、拜拜也是個好方法，前提是以生命、健康受到保障，喝香灰水、符水等就建議三思。另外，在驚嚇的同時可試著思考是不是發生了什麼科學現象，像是不少人就被桌上移動的杯子嚇到過，但其實是因為水氣凝結流到杯底使得杯子滑動。
除此之外，也建議事情發生可循醫學治療進行改善，例如可以檢查腦部看是否有出現異常，像是前述的腫瘤壓迫、癲癇等也不無可能。也可尋求心理師的協助，心理師會以專業且隱私的角度詢問並凝聽當事人的背景、情況、心境等，並從中分析後給予適當的協助。
他車禍倖存出現靈異現象？心理師道出真相有洋蔥。
陳鈺弦心理師分享，日前就曾遇過車禍後出現靈異現象的案例，該案例於車禍中倖存，但不幸的是母親過世，事後就常感覺到媽媽時常在身邊，雖很想和媽媽說些心裡的話、但也感到害怕。
在心理師與案例更深入探討後，發現為創傷後壓力症候群，該案例對車禍一事感到罪惡、愧疚、捨不得，許多倖存者常見有「為什麼活下來的人是我？」的想法，加上想盡快完成後事、無意間忽略了對媽媽的哀悼等因素，為避免崩潰而出現媽媽還在身邊的想法。雖以心理慰藉的角度看是件好事，但也使當事人驚恐，經心理師提供適合該案例的方式改善，以及良好宣洩對媽媽思念、哀悼、說出心裡話等，案例也漸少感受到靈異現象，後來也和心理師表示，他夢到了媽媽笑著和他道別。
心誠則靈，心不誠則不靈，降低對鬼的負面想像更自在。
「鬼對人的影響」確實存在，但可換個觀點予以解套，正所謂心誠則靈，越是相信，其存在感就會越重，看事情的樣貌也會有所不同。「相信」是一件好事，可寄託在好的事情上，有助於人的成長，正如所謂的信仰。若鬼在心理是負面的存在、或已心身畏懼，可減少對此的想像，也就降低對此的解釋，身心達到平衡更有助心理自在。何況誰說鬼一定要是壞的？為何一定要怕鬼？對吧。
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