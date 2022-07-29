聯發科Q2獲利逾356億元創高 單季EPS 22.39元
聯發科今（29）日公布第二季財報，合併營收新台幣1557.3億元，季增9.1%、年增23.9%。單季毛利率49.3%，較前季減少1個百分點，年增3.1個百分點。營業利益為391.81億元，季增7.4%、年增35.9%。單季本期淨利為356.12億元，每股盈餘為新台幣22.39元
聯發科第二季營業收入淨額為新台幣1,557.3億元，季增9.1%、年增23.9%。本季營收較前季及去年同期增加，因各主要產品線營收皆受惠規格提升或銷量增加而成長。營業毛利與毛利率，營業毛利為767.64億元，季增6.9%、年增32.3%。單季毛利率為49.3%，較前季減少1個百分點，較去年同期增加3.1個百分點。毛利率較前期與去年同期的變動主要為反應產品組合的變化。
聯發科指出，本季營業費用為375.83億元（佔營業收入24.1%），前一季營業費用為353.16億元（佔營業收入24.7%），去年同期則為292.04億元（佔營業收入23.2%）。單季營業費用較前季及去年同期增加，主要因本季研發投入費用增加。
第二季營業費用主要項目包括：研究發展費用301.8億元（佔營業收入19.4%），高於前一季之285.41億元，及去年同期之228.79億元。推銷費用36 .36億元（佔營業收入2.3%），高於前一季之34.09億元，低於去年同期之38.9億元。