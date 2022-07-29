特企／回憶殺！《超人力霸王》現身TMTC台北電影玩具展

我是廣告 請繼續往下閱讀
野獸國所推出的大型雕像精細且逼真的工藝廣受玩家喜愛，本次團隊更耗時數月，重金打造高達4米的初代超人力霸王雕像，為呈現特攝片特有的戲服質感，團隊特別與日本的「圓谷製作股份有限公司」合作，以最完整的初代超人力霸王設定為基礎，打造出全台唯一的4米高初代超人力霸王雕像，同時現場更展示了初代超人力霸王電視影集中所使用的真實電影道具，獨一無二且豐富的展品勢必帶給觀眾充滿年代感的超人力霸王回憶。
4位跨越世代的超人力霸王7場實體見面會
《新・超人力霸王》上映即在日本創下42億日圓的驚人票房，近日也正式公布台灣將於9/16於影城上映，此資訊一出即再次燃起所有埋藏在粉絲心中的超人力霸王魂，因此在台北電影玩具展現場特別製作《新・超人力霸王》巨型海報與人物立牌打卡點，而在一旁還有超人力霸王歷史牆，讓粉絲可以穿越時空與各代超人力霸王家族成員合影留念；此外，更與日本超人力霸王見面會相同規格，現場邀請了四位超人力霸王「初代超人力霸王」、「超人力霸王迪卡」、「真實特利卡」、以及 「超人力霸王特利卡複合型態」於不同場次與粉絲見面，讓粉絲不用去日本就可以有近距離與超人力霸王們見面的機會（更多資訊請參考超人力霸王見面會資訊）。
全新周邊收藏首次曝光 全台首發展場商品限量販售
現場除了展示難得一見的稀有劇中展品外，還有眾多來自全球知名品牌的超人力霸王收藏公仔，包含海洋堂、CCP TOYS、Threezero…等，全都是粉絲所推崇的收藏珍品，此外，野獸國將首次對外曝光全新周邊收藏實體，其包含MEA超人力霸王X Gurihiru 系列雕像、 MEA超人力霸王經典系列、D-Stage超人力霸王蓋亞與迪卡雕像、超人力霸王傑洛與貝利亞胸像、以及Master Craft 極匠系列《賽文加格鬥》吉拉斯雕像，先前商品照片在網路曝光時已收到許多收藏玩家熱烈迴響，此次實體曝光勢必佔滿觀眾手機的記憶體，而限定品部分，有全台限量70組的Threezero 的Netflix 3DCG動畫系列的《超人力霸王ULTRAMAN》 迪卡裝甲潛行限定版(預購)，讓粉絲不只可以盡情拍攝留念，更有機會將超稀有的限定品帶回家好好收藏。
《新・超人力霸王》早鳥預售套票獨家搶先購
現場更有2022年重頭戲《新・超人力霸王》早鳥預售套票獨家搶先購，兩種組合讓粉絲自己選擇，數量有限，售完即止。
套票A（限量一千組）：電影交換券一張、《新・超人力霸王》電影海報一張、以及展場獨家《新・超人力霸王》上映紀念卡一張展場優惠價NT$299(市值NT$429)
套票B（限量三千組）：電影交換券一張、禍特對徽章(兌換券)一張、以及展場獨家《新・超人力霸王》上映紀念卡優一張展場優惠價NT$299(市值NT$479)