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超可愛學生躲鋼琴下「迷倒音樂老師」！亂倫師生戀神展開

▲《純愛不協和音》中島裕翔與吉川愛大談禁忌師生戀。（圖／KKTV）
▲《純愛不協和音》中島裕翔與吉川愛大談禁忌師生戀。（圖／KKTV）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-07-30 11:30:00

日本傑尼斯旗下團體Hey! Say! JUMP成員中島裕翔與吉川愛主演的《純愛不協和音》首集播出深受好評，該劇以禁忌師生戀為出發點，雖然是以純愛為名的校園劇，但第一集就有出乎意料的發展，觀眾表示：「故事跟想像不一樣，好有驚喜感！」

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《純愛不協和音》描述桐谷高中的新任音樂老師新田正樹（中島裕翔 飾），在上任前一晚，碰巧遇見躲在鋼琴下的學生和泉冴（吉川愛 飾）。除了冴，為了尋找某個東西，趁夜溜進學校的還有同為影像研究社的其他學生。隔天，正樹得知前任音樂老師小坂由希乃突然辭職的消息，而她的失蹤也在校內引起一陣騷動。正樹與冴之間的關係更因為這個事件逐漸加深。

▲《純愛不協和音》比嘉愛未飾演中島裕翔的妻子。（圖／KKTV）
▲《純愛不協和音》比嘉愛未飾演中島裕翔的同事。（圖／KKTV）
劇中飾演音樂老師的中島裕翔，日前上節目被問到學生時期受歡迎的經驗，他自爆曾連續三天被告白，但當時內心一度想著「這樣受歡迎好像滿麻煩的」，讓現場女性來賓一陣驚呼，中島裕翔自覺講太快，連忙解釋所謂「覺得麻煩」，強調以為是被戲弄的意思。

這部作品的看點為何，中島裕翔表示雖然表面上看起來是師生戀，但其中卻藏有截然不同的內容，希望大家可以共同見證這其中的奧妙之處。《純愛不協和音》每週五於KKTV更新。

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