夏日玩水必備好「這東西」 消防員親授：「救命5字訣」
海邊是炎夏最消暑的去處，但也是消防局及救難團體最忙的季節，新北市政府消防局災害搶救科股長張程翔表示，如果遇到有人溺水，想要前往搶救，請先務必確認自身的安全裝備，消防員實際救難狀況常常發現：「不是溺者造成溺水，反而是救者溺斃。」若未曾接受救溺專業訓練，千萬不要貿然下水救人，以免自己也溺水，呼籲民眾務必記好5字口訣：「叫叫伸拋划」，才是正確救援之道。
張程翔表示，民眾大多是在泳池學游泳，泳池水的能見度好、水流穩定、水溫不會太低，因此在泳池內可以大展身手，可是在開放水域，面對的風險環境大不同，如果貿然的下水救援，可能連自己也會陷入危險之中，像是家長看到孩子溺水，第一時間就會衝下水，但即便是小孩在海裡掙扎的力道都會很強，可能一個不注意就會一起落入危險之中，建議民眾應該謹記救援五字訣：「叫、叫、伸、拋、划」才是正確方式。
◾叫─大聲呼救，讓旁人知道這邊有人需要救援
◾叫─呼叫119、118、112、110
◾伸─利用竹竿、樹枝等延伸物給溺者
◾拋─拋送球、瓶等漂浮物
◾划─利用大型浮具划過去
除了「5字訣」要記住，不想落入風險之中，到開放水域玩水就請準備好安全浮具，救生衣、魚雷浮標等等，且觀察救生點位置，才不會遇到狀況後手足無措。
提到安全浮具，張程翔有3件事特別提醒：
1、救生衣請完整穿戴
救生衣胯下的帶子一定要繫好，如果沒繫好，遇到湍急的水流很容易就把救生衣給沖走，有穿等於沒穿。
2、依身型和活動類型選救生衣
依照從事的活動來決定救生衣浮力，像是到急流處泛舟、浮潛等，就需要穿浮力最高等級，如果是到泳池游泳相對安全的區域，就不需要這麼高浮力，再者，體重愈重選擇的救生衣也需要較高等級的浮力。
3、浮具一定要能頭上腳下
當落水時使用的浮具要能確保「頭上腳下」，如果落水後無法翻正，都不建議使用。舉例來說：像是小孩充氣式泳圈，有一種可將雙腳插入泳圈，就有隱藏危險，當不慎翻覆，孩子是否能有掙脫的能力，自行將頭伸出海面？家長在使用上應該要注意，也特別提醒，不管是在海邊或是泳池請隨時緊盯孩子，避免發生危險，畢竟意外總是來得很突然。