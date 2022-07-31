家中闖入「巨型野生動物」！爸狂奔求救 眾嚇壞：快放生
台灣境內山多、物種繁雜，除了夏天常看見蛇類在馬路和民宅被發現外，許多野生動物其實也會出沒在人類活動範圍，一名網友就分享，近日家中闖進一隻超大隻「成年穿山甲」，自己的父親嚇得狂奔上樓求救，好險最後成功將牠野放，驚險過程掀起討論。
原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，近日他家中廚房闖入一隻成年穿山甲，不僅體型巨大還有長長的尾巴，貌似是誤闖，身上並沒有受傷，不過家人仍嚇了一跳；隨後原PO先將其趕到牆角邊，並通報協助抓補，村長得知後將穿山甲放入超大水桶，再提到家外原地野放，對方則一路往草叢堆跑去，才結束一場虛驚。
貼文一出引起關注，網友回應「這隻有肥，太大了吧」、「蠻壯的穿山甲，你那邊環境應該很好，可以平安長到那麼大隻，不然一般都小小的，甚至來不及長大」、「感謝版主善心，這個真的要趕快放走」、「好像大浣熊，其實蠻可愛的」、「維護生態給推，希望牠一直平安下去」、「好羨慕可以親眼目睹」。
根據「台灣國家公園」資料，穿山甲俗名「臺灣鯪鯉」，是台灣特有亞種，珍貴稀有，體長44~56公分，尾長30~40公分，體重約3~6.5公斤，遇敵時會蜷縮成球狀；早期臺灣皮革產製發達時，曾大量獵殺穿山甲，一年的捕殺量近6萬隻，雖然積極推動生態保育，但穿山甲的數量仍然相當稀少。（編輯：張志浩）