七夕COLD STONE買1送1 文青快閃店吃整顆鳳梨裝愛玉
七夕情人節拜月老脫單、不踩雷禮物買好沒？除了有當紅《原子少年》的「火星」登陸西門町開唱，還可以跟另一半來場老派約會，再一起品嚐COLD STONE酷聖石冰淇淋買1送1；台北時代寓所則進駐快閃「夏日解解渴限定店」，竟使用一整顆的古坑金鑽鳳梨，裝入清涼愛玉，最後再放上新鮮愛文芒果製成的整支冰棒，情侶共享更甜蜜。
為了慶祝愛侶們七夕情人節快樂，COLD STONE酷聖石快閃推出8/4(四)情人節當天優惠，購買任2杯大杯冰淇淋，其中一杯將由酷聖石免費招待，（脆餅／桶裝除外，價低者為贈送品項），限各酷聖石冰淇淋直營門市，（不適用外送平台與7-ELEVEN複合店「COLD STONE專區」）。由宛如花朵般的餅乾盛裝的COLD STONE酷聖石冰淇淋，和心上人一次分享2種口味的甜蜜，一定超開心。
台北象山腳下的文青愛玉專門店「解解渴有限公司」，盛夏快閃進駐台北時代寓所，選用產自阿里山山脈海拔九百公尺的原生山林，不受農藥與人為污染的愛玉籽，打造招牌「冬瓜檸檬愛玉」開賣，藏有檸檬口味的雪酪、與超帶嚼勁的黑糖珍珠，增添香甜口感。
最特別的是，使用一整顆的古坑金鑽鳳梨打造「親熬鳳梨愛玉」，先將鳳梨肉挖出和砂糖經過8小時的熬煮冷藏加入愛玉中，最後再放入使用新鮮愛文芒果做成的冰棒，霸氣透心涼！
還有為台北時代寓所獨家設計的「檸檬慕斯愛玉」，將檸檬汁、糖、蛋黃、鮮奶油一起放進氮氣瓶裡，再汽化成慕斯而成，以法式甜點做發想，與台灣傳統結合碰撞出新風味，情人節就要浮誇放閃。即日起至8/14試營運期間，房客皆可享85折、非房客享9折優惠，每日於下午1點半至晚間9點半供應（週二公休）。