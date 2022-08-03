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七夕COLD STONE買1送1　文青快閃店吃整顆鳳梨裝愛玉

▲七夕情人節就要甜蜜消暑，COLD STONE酷聖石冰淇淋買一送一，台北時代寓所快閃「夏日解解渴限定店」，一整顆的古坑金鑽鳳梨，裝入清涼愛玉，最後再放上新鮮愛文芒果製成的整支冰棒，放閃必吃。（圖／翻攝自台北時代寓所 FB）
▲七夕情人節就要甜蜜消暑，COLD STONE酷聖石冰淇淋買一送一，台北時代寓所快閃「夏日解解渴限定店」，一整顆的古坑金鑽鳳梨，裝入清涼愛玉，最後再放上新鮮愛文芒果製成的整支冰棒，放閃必吃。（圖／翻攝自台北時代寓所 FB）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-08-03 07:10:002022-08-03 07:46:08

七夕情人節拜月老脫單、不踩雷禮物買好沒？除了有當紅《原子少年》的「火星」登陸西門町開唱，還可以跟另一半來場老派約會，再一起品嚐COLD STONE酷聖石冰淇淋買1送1；台北時代寓所則進駐快閃「夏日解解渴限定店」，竟使用一整顆的古坑金鑽鳳梨，裝入清涼愛玉，最後再放上新鮮愛文芒果製成的整支冰棒，情侶共享更甜蜜。

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▲8/4七夕情人節限定COLD STONE大杯冰淇淋買一送一。（圖／翻攝自7-ELEVEN FB）
▲8/4七夕情人節限定COLD STONE大杯冰淇淋買一送一。（圖／翻攝自7-ELEVEN FB）
為了慶祝愛侶們七夕情人節快樂，COLD STONE酷聖石快閃推出8/4(四)情人節當天優惠，購買任2杯大杯冰淇淋，其中一杯將由酷聖石免費招待，（脆餅／桶裝除外，價低者為贈送品項），限各酷聖石冰淇淋直營門市，（不適用外送平台與7-ELEVEN複合店「COLD STONE專區」）。由宛如花朵般的餅乾盛裝的COLD STONE酷聖石冰淇淋，和心上人一次分享2種口味的甜蜜，一定超開心。

▲「親熬鳳梨愛玉」附招牌奶油餐包，每份280元。（圖／台北時代寓所提供）
▲「親熬鳳梨愛玉」附招牌奶油餐包，每份280元。（圖／台北時代寓所提供）
台北象山腳下的文青愛玉專門店「解解渴有限公司」，盛夏快閃進駐台北時代寓所，選用產自阿里山山脈海拔九百公尺的原生山林，不受農藥與人為污染的愛玉籽，打造招牌「冬瓜檸檬愛玉」開賣，藏有檸檬口味的雪酪、與超帶嚼勁的黑糖珍珠，增添香甜口感。

最特別的是，使用一整顆的古坑金鑽鳳梨打造「親熬鳳梨愛玉」，先將鳳梨肉挖出和砂糖經過8小時的熬煮冷藏加入愛玉中，最後再放入使用新鮮愛文芒果做成的冰棒，霸氣透心涼！

▲夢幻「檸檬慕斯愛玉」附招牌奶油餐包，每份240元。（圖／台北時代寓所提供）
▲夢幻高腳杯裝著「檸檬慕斯愛玉」附招牌奶油餐包，每份240元。（圖／台北時代寓所提供）
▲「冬瓜檸檬愛玉」每份240元附招牌奶油餐包。（圖／台北時代寓所提供）
▲「冬瓜檸檬愛玉」每份240元附招牌奶油餐包。（圖／台北時代寓所提供）
還有為台北時代寓所獨家設計的「檸檬慕斯愛玉」，將檸檬汁、糖、蛋黃、鮮奶油一起放進氮氣瓶裡，再汽化成慕斯而成，以法式甜點做發想，與台灣傳統結合碰撞出新風味，情人節就要浮誇放閃。即日起至8/14試營運期間，房客皆可享85折、非房客享9折優惠，每日於下午1點半至晚間9點半供應（週二公休）。


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