１分鐘檢測思覺失調症前驅症狀！把握黃金治療期防大腦惡化

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缺乏病識感耽誤治療 用藥不規律死亡風險增！
台灣精神醫學會蔡長哲理事長表示，思覺失調症是一種因大腦生病，造成「思考能力」與「知覺功能」失調的精神疾病。
- 在台灣，思覺失調症病友約有14萬人
- 盛行率約6％
- 若未能及早且持續治療，反覆的急性發作，將使大腦功能持續惡化
- 失序的行為易造成家庭與親友關係緊繃和衝突
- 病友早年死亡率是正常人的2-3倍
然而，臨床發現病友與家屬常對思覺失調症缺乏病識感，甚至誤認為中邪而耽誤正確的治療。即使接受治療，健保署資料顯示仍有高達6成病友服藥不規律，且隨著中斷用藥的時間越長，病友復發與再住院的比例也越高。
把握黃金治療期！長效針劑來助攻
台灣精神醫學會陳亮妤秘書長表示，思覺失調症的每一次發病都會對大腦造成不可逆的損傷，病友應把握發病後的最初5年黃金治療期，積極配合醫囑規律用藥。
- 目前思覺失調症治療藥物有口服和針劑
- 如果口服藥常常中斷或效果不佳，國際與國內治療指引皆建議考慮長效針劑
- 可提升用藥順從性、降低用藥中斷率、減少復發機率
- 降低4成急診風險、6成住院風險、約6成4的半年內再住院風險，以及4成死亡風險
強化心理健康與精神醫療服務！政府與醫師協力開創新「思」路
值得關注的是，近年政府對於思覺失調症的照護政策日臻完善，其中，衛生福利部心理健康司專責強化心理健康服務，包括建構三級預防策略、設立疑似個案篩檢表初篩且轉介制度，充實社區關懷訪視與個案管理人力、廣佈社區心理衛生中心、設置司法精神醫院與司法精神病房，進行《精神衛生法》修法等。
健保署則是接軌國際治療趨勢，編列獨立預算逾27億元，鼓勵臨床醫師將長效針劑列為精神病病友的優先治療選項之一，另外也針對思覺失調症病友，增列預算6000萬元用於急性後期照護服務（Post-acute care, PAC），都有助於思覺失調症病友獲得更好的疾病控制，同時舒緩照顧者與醫院的照護壓力，締造病友／家屬、醫療院所和政府三贏的局面。
一分鐘快速檢測！15個思覺失調症前驅症狀
至於如何及早發現大腦生病的警訊呢？蔡長哲理事長表示，台灣精神醫學會最新公布的《發展我國精神醫療早期介入及長效針劑臨床指引》，分享了「疑似精神病前期簡易自填量表」，民眾可以透過以下15個問題幫自己或親友做評估，只要合計有8題（含）以上回答「是」，或3題（含）以上且3題中有第1、2、15任一題答「是」者，代表可能是思覺失調症的警訊，建議盡快諮詢精神科醫師，以利早期發現，早期治療。
- 我到人多的地方，無法應付那種壓力很大的感覺。
- 我覺得我無法親近別人。
- 我做什麼事情，都提不起勁。
- 我覺得腦力不夠，想一下事情，唸一些東西，就覺得疲倦。
- 當有別人在場時，我大部分時間都保持沉默。
- 我有時會擔心朋友或同事對自己不忠或不值得信任。
- 我儘量不吐露自己的心聲。
- 如果必須在一大群人面前講話，我會覺得非常的焦慮不安。
- 我做事(唸書)不能持久，一下子就想休息。
- 我覺得對什麼事情，總是處理得不好。
- 我不會表情生動地講話。
- 我不善於社交禮儀的應對。
- 當你看到別人在交談時，會懷疑他們正在談論你嗎？
- 你是不是常常從別人的談話或作為上，發覺背後藏有威脅或怪罪的味道？
- 會不會聽到某些音、叫聲、或叫自己名字的聲音呢？
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