天熱爆汗腳好臭！　「除臭5妙方」報你知

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1.平時洗完澡後，腳一定要擦乾，可用吹風機或乾毛巾輔助。
2.穿鞋時一定要穿襪，因為鞋子無法吸除太多汗液，出汗量大者，甚至要每天多帶一雙襪子替換著穿。
3.穿涼鞋有助於透氣，但要慎選材質。
4.喜歡穿造型雨鞋的人，最好到辦公室就換掉，不然長統靴穿整天，再加上橡膠材質，很快就會產生腳臭。
5.出門前，不妨塗抹含鋁成分的足部止汗劑，或噴灑除臭爽身粉，可以減少腳汗發生而引起腳臭。
感染引發腳臭要先治療
然而，如果是黴菌或細菌感染引起的腳臭問題，還是得配合治療才能獲得改善。臨床上，針對黴菌感染患者，會給予抗黴菌藥膏，需持續使用半年或一年，或是服用口服藥物3個月等；如果是細菌性感染，就得使用口服抗生素藥物或藥膏。倘若是慢性疾病引起的腳臭，就得先將原有疾病控制好，才能避免腳臭發生。
至於網路上流傳許多「除腳臭秘方」，如果只是想以「浸泡」方式除臭，即使可行，效果也很短暫，可能泡完隔天早上就沒效了，不僅完全沒有滅菌效果，如果腳上有傷口的話，更要小心造成感染。
襪子也要除臭！
腳臭的人，穿在腳上的襪子也一定很臭，可以使用弱鹼性的小蘇打粉中和臭酸的襪子異味，能發揮除臭效果。
（文章授權提供／常春月刊）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54628
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