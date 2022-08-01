「莒光海洋觀光年」線上開跑先暖身 亮點猜謎可拿獎

疫情趨緩，又逢暑假國旅旺季，連江縣莒光鄉公所「跨海」搶商機，大力宣傳「莒光海洋觀光年活動」。今年除了9月開跑的實體活動，另於「莒光海洋觀光年」臉書粉專搶先推出「尋島光點猜謎贈獎活動」暖身，凡於活動貼文下方留言回答正確答案，並完成指定任務，就有機會抽中限量活動紀念酒。





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「莒光海洋觀光年活動」迄今已舉辦超過十年，每年都獲得熱烈迴響。今年特別在實體活動開跑前，於8月15日在「莒光海洋觀光年」臉書粉專搶先推出「尋島光點猜謎贈獎活動」，回應大家長年來的熱情支持，參加就有機會獲得每年一瓶難求的「莒光海洋觀光年紀念酒」！





鄉長謝春欗表示，今年率先登場的「尋島光點猜謎贈獎活動」，將於15日下午5時在活動粉專正式上線，至23日23時59分截止，期間在活動貼文下方留言回答正確答案，並完成指定任務，就有機會抽中限量活動紀念酒，歡迎按讚、追蹤「莒光海洋觀光年」臉書粉專（https://www.facebook.com/chukuangoceansightseeingyear/），即時掌握活動最新消息及參與方式。





▲8個尋島光點都是莒光極具代表性的人氣景點，圖為西莒青帆港候船室旁的打卡熱點「章魚形象牆」。（圖／主辦單位提供）

莒光鄉公所表示，9月1日開跑的「莒光海洋觀光年活動」，特別選出8個莒光熱門景點作為尋島光點，邀請所有登島遊玩的「新兵」，與退役重返馬祖的「老兵」，一起深入探尋莒光之美，只要在活動期間(9月1日至11月30日)內，完成5個尋島光點拍照分享及指定任務，就能兌換紀念酒，馬祖老兵憑退役文件再加贈一件紀念衣。





鄉公所說明，8個尋島光點都是莒光極具代表性的人氣景點，除了高齡150歲的國定古蹟「東犬燈塔」、西莒青帆港候船室旁的打卡熱點「章魚形象牆」，還有訴說著過往戰地歷史的「毋忘在莒」、「同島一命」等5處精神標語，以及美拍秘境「坤坵沙灘」。活動倒數一個月，提醒有興趣的民眾，及早規劃行程，深入品味莒光多元魅力!



