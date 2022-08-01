特企／千禧之愛攜手統一集團呼籲量腰存健康！

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基金會今年特別邀請健保署「健保快易通APP」加入「89量腰日」活動。只要民眾到千禧之愛基金會89量腰日活動官方網站(https://89day.1000-love.org.tw/healthy80-90/)填寫兌獎資料，再到「健保快易通APP」中的健康存摺單元填寫腰圍，就可參加基金會雙重抽獎活動。
第一重抽獎：於7月27日～8月2日前搶先完成者，優先抽出1.5萬名幸運民眾贈送7-ELEVEN購物金。
第二重抽獎：7月27日～8月14日完成者，將抽出565名價值100～2,000元不等7-ELEVEN禮卷。若參與人數超過10萬人，基金會將加倍提供獎項，總獎金高達15萬元！
好康二：全台16通路限量好禮大放送 到7ELEVEN門市量腰免抽獎即送購物金
千禧之愛健康基金會年年大規模發贈腰圍量尺，今年以「量腰存健康」為設計概念，量尺正面標記20歲以上男女健康腰圍標準：男性應小於90公分、女性應小於80公分，以及65歲以上長者預防肌少症之小腿圍標準；男性小腿圍如小於34公分、女性小於33公分，表示可能肌肉量不足。量尺背面則特別整理台灣常見褲、裙尺寸，提醒民眾當男性為L尺寸，女性為XL尺寸，可能就超過腰圍標準，相當實用。
今年不但有統一集團16個知名通路如7-ELEVEN、家樂福、星巴克、博客來加入發尺行列，最大超商7-ELEVEN(8月6日)與藥妝康是美(8月9日)也將有高達1,300個據點舉辦量腰量血壓活動，規模為歷年之最。參與者除了可獲得健康商品之外，還可獲得量腰獎金，每位到門市量測的民眾免抽獎就送5元購物抵用金，每門市限30位，送完為止。