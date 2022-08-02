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大自然作見證！飯店業者打造森林系浪漫夢幻婚禮

▲飯店業者年度推出主打純白宴會廳搭配全新戶外證婚儀式，在遠離塵囂的秘境中打造出綠意盎然的婚禮體驗。（圖／業者提供）
▲飯店業者年度推出主打純白宴會廳搭配全新戶外證婚儀式，在遠離塵囂的秘境中打造出綠意盎然的婚禮體驗。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-08-02 12:28:25

實現夢想中獨一無二的婚禮，莫過於在森林湖畔中浪漫證婚，大自然的見證下互許甜蜜誓言！為搶攻婚宴商機，有飯店業者年度推出「2022就是要幸福婚宴」專案，主打純白宴會廳搭配全新戶外證婚儀式，在遠離塵囂的秘境中打造出綠意盎然的婚禮體驗，帶給新人滿滿的陽光與幸福，讓婚宴成為生命中最值得紀念的盛事。

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根據內政部統計，國內每年約有12萬對新人結婚宴客，隨著疫情趨緩「走出戶外」也成為在防疫期間舉辦婚禮的熱門選項。石門福華渡假飯店首創森林系戶外婚禮，共分上午場及下午場，寬闊的草皮以花草主題佈景、浪漫燈飾營造童話般的場景，當夜幕落下時點亮燈串，新人在光影下接受親友們的祝福，實現唯美囍事。

享受自然清新的戶外婚禮後，若想留下來宴客，首推「2022就是要幸福婚宴」專案，室內宴客位於館內一樓的福華廳，可容納150人典雅純白的挑高空間搭配粉嫩桌花，在高規格特效燈光照耀下，更顯優雅氣派，幸福價每桌13,880元+10%起。

專案優惠包含新人標準套房住宿一晚及翌日早餐、迎賓接待桌、新人專屬休息室、香檳塔儀式、親友住宿客房8折、精選紅酒乙瓶及果汁暢飲、送客喜糖、主題拍照背板、成長影片製作或婚禮小物100份五擇一等額外禮遇。

自今年9月開始，飯店也特別攜手婚紗文創品牌WED225推出新型態聯合證婚服務，三天兩夜活動包含景觀客房住宿兩晚與早餐、聯合家宴、國際高級禮服、婚紗拍攝服務、新秘彩妝、布幔花藝設計等知名婚禮品牌好禮回饋，還有抽獎囊括各式精品、家電等成家好禮，一站式細緻服務專案價只要NT$69,800元， 體貼新人的荷包專案還可彈性調整桌數，對於想舉辦小婚禮或小型派對的新人來說非常合適，夢寐以求的頂級婚禮不再遙不可及，讓幸福時刻更加昇華。

有著最美環湖飯店之稱的石門福華，擁有半露天泳池能遠眺石門山、400坪的休閒遊樂設施，如夢似幻的度假氛圍除了輕鬆完成婚禮的美好時光，也能在這絕美的秘境度個假，療癒身心。
 

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