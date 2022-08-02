火燒車如何自救? 　脫困關鍵：熄火、開門開窗、逃離並保持30公尺距離

▲車禍與火燒車的組合是急診最難處理的急症之一
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根據美國消防局統計指出，火燒車大約佔了總火災的16%，儘管佔比不高，但這類車禍的嚴重程度卻相當高。除了車禍導致的創傷之外，火燒車可以讓局部環境瞬間達到將近攝氏1000度；若是電動車的火燒車，鋰電池化學液體外漏的燃燒，甚至可能將近1500度！另外，濃煙所造成的嗆傷與大範圍燒燙傷也是重要致死原因！
火燒車如何自救? 脫困關鍵：熄火、開門開窗、保持30公尺距離
根據一篇發表於2013年瑞典的論文統計指出，火燒車致死原因大約有三分之二來自於車禍當下的撞擊創傷，但另外有三分之一的人死亡原因來自於「火」，其統計數據如下：
- 75%死於大範圍燒燙傷
- 18%死於嗆傷與大範圍燒燙傷
- 5%死於嗆傷
- 2%死於嗆傷同時併用藥物（安眠藥）
火燒車轎車脫困
翁梓華指出，比起一般車禍，火燒車的車禍脫困時間往往只有數秒鐘到一分鐘，在此他為民眾提供美國Arrive alive所建議的火燒車轎車脫困簡化版：
1. 立即熄火、開門開窗：
遇到火燒車應立即馬上熄火，並靠往路邊，火燒車最怕的就是引發引擎「回火」，嚴重者可能會一路讓火直接燒往油箱，因此首要目標就是立即熄火。
而開門開窗主要是因為，如果車窗緊閉，車內的氧氣基本上幾秒鐘就消耗完了，人會被窒息，此外開窗也可以爭取逃生機會。
2. 拿衣物保護身體進行脫困：
記住！火燒車現場每分每秒都很寶貴，車禍的瞬間，車體各處可能瞬間產生高溫，讓你連解開安全帶、推開車門都會燙手，這時候，想辦法用身上的衣物包著手進行脫困（直接敲擊破碎車窗或是想辦法開門）。
3. 迅速離開燃燒車體維持至少30公尺遠：
火燒車請千萬不要圍觀！火燒車最常見主要分成「引擎燃燒」與「油箱燃燒」，任一燃燒點都可能延燒到另一個點產生「爆炸」。根據美國指標建議，至少要維持30公尺以上的距離會比較安全，避免後續爆炸可能導致的傷害。
以上三點是火燒車脫困的關鍵重點，後續才是報警、找救護車消防車來施救滅火。
參考文獻：
1. Viklund Å, Björnstig J, Larsson M, Björnstig U. Car crash fatalities associated with fire in Sweden. Traffic Inj Prev. 2013;14(8):823-7. doi: 10.1080/15389588.2013.777956. PMID: 24073770.
2.https://www.arrivealive.mobi/escape-and-safety-from-vehicle-fire?fbclid=IwAR2SH9HAVQO1t7aw9x3BPZJ2QAqApFwWD6sIEW1Ev1rhAOBSh7wG8gMlFEA
本文經 急診醫師 翁梓華 臉書粉專《急診柯南．翁梓華醫師》授權報導
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