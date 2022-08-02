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男孩鳥鳥問題擾爸媽 ！　新式包皮槍手術挺出青春期

男孩鳥鳥問題擾爸媽 ！　新式包皮槍手術挺出青春期
男孩鳥鳥問題擾爸媽 ！　新式包皮槍手術挺出青春期

健康醫療網

2022-08-02 11:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】炎炎夏日的暑假午後，泌尿科診間突然一次掛進來好幾位小朋友名字，原來是一同從小一起長大的好玩伴，由各家長一起帶來，因注意到小朋友鳥鳥都有包皮過長的問題，所以趁小孩子暑假時通通來給醫師檢查，一群小朋友在診間統一「咻」的一聲下褲子一一落地，經檢查後鳥鳥的確都有包莖及包皮龜頭沾黏的問題，因都已是青少年加上沾黏情形嚴重，因此建議接受包皮環切手術來處置。

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非所有包莖須立即割包皮　嬰幼兒先採塗抹類固醇藥膏

安南醫院泌尿科董聖雍醫師指出，並非所有小朋友的包莖都需要馬上接受割包皮手術，對於年紀較小的嬰幼兒，若是因為包莖造成清潔困難，可考慮先採取局部塗抹類固醇藥膏方式，軟化狹窄的包皮開口以幫助龜頭露出，但如是因包莖而產生併發症如小便困難、反覆包皮龜頭炎、泌尿道感染甚至影響腎功能，建議要儘早手術處理。

然而，類固醇藥膏只能讓局部包皮變薄軟化，無法解決包皮過長或包皮龜頭沾黏的問題，因此當小孩到了青春期時仍有包莖、包皮過長、包皮龜頭炎等問題，基於衛生健康考量，建議手術治療一勞永逸。

一次性包皮環切吻合器　疼痛感低、恢復快

董聖雍醫師說，目前割包皮手術有諸多選擇，最新的一次性包皮環切吻合器，又俗稱包皮槍手術，其手術時間短、出血量少、恢復時間快、術後照護方便等優點，對於配合能力較差的小朋友很來說，是適合及方便的選擇，不僅減少麻醉時間也能降低術後疼痛感，大幅降低術後家長照顧傷口的負擔心力。

生殖器出現異常　應盡快就醫診治

董聖雍醫師提醒，家中小朋友除包莖問題外如同時還合併有外生殖器的發育異常，如尿道下裂、陰莖陰囊轉位，這就不適合接受割包皮，因為日後在矯正手術時，多餘的包皮可以幫助修補重建；而小孩在學校例行性健康檢查中，如一發現包皮或生殖器有問題時，建議趕緊諮詢泌尿科醫師早日處理會更好。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54627

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