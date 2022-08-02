特企／《幻塔》全球跨平台上線！「捏臉功能」驚艷鄧福如

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《幻塔》6月22日開放事前預約，艾玩天地副總經理何培祿表示：「《幻塔》設計為跨平台遊戲，讓玩家在零碎時間時能利用手機輕鬆進行遊戲，在家時又能使用電腦享受高品質遊戲內容，希望能帶給玩家沉浸式的遊戲體驗。且《幻塔》不僅是款二次元的遊戲，更結合了開放世界、MMO、ARPG元素，相信能滿足年輕玩家喜好多元的特性。而在《幻塔》的無縫大世界中，人氣擬態角色「奈美西斯」在白鯨島實驗室的甦醒導致大量的原能產生，透過這個遊戲劇情，營運團隊靈機一動，規劃贊助電費送給支持《幻塔》的玩家們，希望在現實生活中的玩家們也能獲得「奈美西斯」滿滿的充能！欲知更多活動相關訊息，請玩家持續鎖定《幻塔》官網及官方粉絲團。」
《幻塔》營運團隊也提到，他們非常重視台港澳的拓荒者，為此特別做出差異化，台港澳地區不但有日本一線聲優進行配音，也特別與VTUBER「懶貓子Rumi」合作，拓荒者只要完成雙平台註冊，將可在遊戲上市時獲得專屬造型時裝。
漫博會於28日開展，《幻塔》攤位（攤位號碼：D230-336）即日起至 8 月 1 日每天都有精彩活動不間斷。療癒系歌手鄧福如於今日也親臨現場，演唱《幻塔》主題曲〈SALVATION〉以及〈MEANT TO BE〉，點燃現場氣氛，與現場的拓荒者們一起 high 翻全場！鄧福如還在現場試玩體驗《幻塔》捏臉功能，創造出非常逗趣的角色，惹的全場笑聲連連，鄧福如更表示對於遊戲捏臉功能感到相當驚艷，放話說下次將要嘗試捏出趣味版 HowHow！
魔理花、楊哲、紫絃、Miya、蒼太多位知名 Coser 分別化身遊戲內人氣角色：賽彌爾、梅麗爾、西蘿、可可麗特、KING，在舞台上走秀演出，讓遊戲角色彷彿鮮明的真實呈現在眼前，讓現場興奮不已，更吸引大批現場拓荒者爭相拍攝拍立得留念，另外也與拓荒者一起體驗連線同樂、除拓荒者外現場更吸引不少死忠粉絲聚集，場面超 HIGH！
《幻塔》試玩體驗區以遊戲擬態角色「奈美西斯」裝甲以及武器為特色打造，讓拓荒者在末世氛圍下自由探索遊戲中無縫大世界。試玩區還特別打造了一台全世界唯一「奈美西斯」痛機，以奈美西斯盔甲及武器特色設計打造，讓拓荒者們迫不及待的在此打卡。「奈美西斯」痛機意外成了本日《幻塔》試玩區的熱門打卡聖地。
此外，拓荒者們也能在體驗區中，試玩遊戲內容-次元歷練，多人一起合作挑戰終極 BOSS，多樣化的場景及暢快的 ACT 即時戰鬥不禁讓拓荒者直呼：太熱血刺激啦！此外，舞台還有舉辦趣味挑戰賽，幸運拓荒者可以上台互相切磋贏好禮，也有多人副本組隊活動，讓拓荒者們合作打怪，體驗《幻塔》帶來的迷人遊戲魅力。
人氣居高不下的呆萌小編 Mi-a 實體化，以人偶裝現身於漫博會現場跟大家見面。即日起至 8 月 1 日，拓荒者只要在漫博會現場找到 Mi-a 身影並拍照上傳至自己的社群平台，就可獲得限量周邊 Mi-a 頭套。今日也吸引大量拓荒者到現場與Mi-a拍照互動，Mi-a 更與觀眾在舞台區來場《幻塔》知識大搶答，引起台下拓荒者熱烈參與，接下來展期間，Mi-a 也會在舞台上進行不同互動遊戲，拓荒者別錯過這個機會與 Mi-a 互動贏好禮。
《幻塔》使用最新Unreal引擎技術與Nvidia的顯卡優化，讓 PC 擁有主機級畫質，帶給拓荒者沉浸式遊戲體驗。《幻塔》8 月 11 日將於手機、PC 跨平台全球各地區專屬伺服器同步上線，同時也支援資料跨裝置互通，讓拓荒者出門在家都可以暢快遊玩。同時官方也宣布上市時將會免費送給玩家 SSR 自選角色及永久載具，請玩家務必留意後續官方公告！