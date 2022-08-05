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秘傳「筍子」兵法清爽上桌！3女星力推炎夏開胃神器

▲同樣都身為母親的藝人們，紛紛利用開胃消暑料理，找回全家人的食慾。（圖／轉載自李佩甄FB、黃小柔FB、張棋惠FB）
▲同樣都身為母親的藝人們，紛紛利用開胃消暑料理，找回全家人的食慾。（圖／轉載自李佩甄FB、黃小柔FB、張棋惠FB）

生活中心/綜合報導

2022-08-05 11:30:00

進入炎熱的七月，動輒飆破35度高溫，即使冷氣開了一整天，仍然拯救不了大人小孩的低迷食慾。同樣都身為母親的藝人李佩甄、黃小柔和張棋惠，分別透過沙拉筍料理來驗證「吃筍就會順順順」的都市傳說，並用家庭常備的桂冠沙拉醬呈現一道道開胃消暑料理，找回全家人的食慾，打敗酷暑。

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▲冰箱神隊友「桂冠沙拉醬」讓「台灣好媳婦」李佩甄可以輕鬆端出「涼拌冷筍」、「雞胸肉沙拉黃瓜捲」消暑料理。（圖／轉載自李佩甄FB）
▲冰箱神隊友「桂冠沙拉醬」讓「台灣好媳婦」李佩甄可以輕鬆端出「涼拌冷筍」、「雞胸肉沙拉黃瓜捲」消暑料理。（圖／轉載自李佩甄FB）
遇到炎炎夏日，就連人稱「台灣好媳婦」的李佩甄，也坦言難以長時間待在廚房下廚，同時又心疼孩子食慾低落影響成長發育，但腦筋動得快的她，利用居家好夥伴桂冠沙拉醬，快速端出「涼拌冷筍」無負擔上桌，不需繁雜的備料手續，及時拯救大人小孩食慾，連全家都順了起來！

另外，注重健康的她，也分享了自己首推的桂冠凱薩醬，簡單搭配就能料理出的「雞胸肉沙拉黃瓜捲」讓她在重訓後也能安心補充蛋白質。還有多種口味的桂冠沙拉醬，無論是蜂蜜芥末沙拉醬、日式清爽柚香和風醬、日式醇香焙煎胡麻醬，怎麼搭怎麼配，讓平時的蛋白質補充不再枯燥乏味。「桂冠沙拉醬真的是神隊友，口味多方便做出不同料理。重點是不用長時間在廚房悶熱，大人小孩都喜歡」對於吃筍就會順的都市傳說，李佩甄直言：「最近常吃筍料理，消暑心情好，感覺真的全家都順起來了。」

▲「3寶媽」黃小柔與餐飲經驗豐富的老公睿哥共同端出「大順御守涼拌菜」。（圖／轉載自黃小柔FB）
▲「3寶媽」黃小柔與餐飲經驗豐富的老公睿哥共同端出「大順御守涼拌菜」。（圖／轉載自黃小柔FB）
育有二子一女，「3寶媽」黃小柔，也因為天氣熱炸，而飽受食慾不振的困擾。不過她與餐飲經驗豐富的老公睿哥共同端出「大順御守涼拌菜」，炎炎酷暑也能清涼暢快大啖美食，有了桂冠沙拉醬家裡就是米其林！

黃小柔用阿嬤親傳的「手路」變出一道涼拌筍料理，透過代代相傳的靈魂「桂冠沙拉醬」，讓她在做出家常味道的同時，也想起阿嬤的話：「夏日『筍來順來』，吉運就順順來！」而愛去日本的黃小柔一家，和大家分享第二道料理「 和風柚香涼拌海鮮」，爽口的海鮮配著酸甜和風清新柚香，每口都是日本味，人在餐桌就彷彿親臨日本，她說：「吃著吃著就讓我跟睿哥又想去渡假了！」

▲張棋惠母女共同下廚的溫馨時光，同時也驗證了「吃筍就會順順順」的都市傳說。（圖／轉載自張棋惠FB）
▲張棋惠母女共同下廚的溫馨時光，同時也驗證了「吃筍就會順順順」的都市傳說。（圖／轉載自張棋惠FB）
前女團成員、《樂來樂好吃》主持人張棋惠，在炎炎夏日特地和女兒阿寶一起製作她最愛吃的點心「涼筍沙拉」，而張棋惠讓沙拉更美味的法寶，正是「桂冠沙拉醬」，只見她用桂冠沙拉醬輕鬆變魔法，當季鮮筍瞬間成為消暑聖品。小孩吃得開心健康，媽媽心情好，自然就順順順。

吃完涼筍沙拉之後，阿寶也胃口大開、意猶未盡，好在張棋惠早還有準備另一道秘密料理『蛋沙拉吐司！』，直言：「淡淡的蜂蜜香氣，配上了溫和的芥末醬，早餐煮個水煮蛋與蜂蜜芥末沙拉醬混合，抹上吐司～又是一道簡單又營養清爽的早餐。」讓看似普通的一道吐司料理，在蜂蜜芥末沙拉醬的加持下，風味大大Level up，同時兼顧營養均衡，幾個輕鬆步驟就擄獲女兒的胃口，好吃到讓阿寶想跟在彰化的爺爺分享，祖孫三代好感情就靠桂冠沙拉醬加溫，而母女共同下廚的溫馨時光更是無價。

三位藝人在「桂冠沙拉醬」的神助攻之下，紛紛驗證了餐桌上的都市傳說「吃筍就會順順順」，看著家人大口吃著清爽又開胃的料理，好心情跟著來，省去的做菜時間也順帶增進了與孩子間的感情。家家冰箱必備的桂冠沙拉醬輕鬆為生活點綴，不僅能夠涼拌，拿來焗烤或是炒飯都很適合，趕緊跟著動手做做看還能變出什麼料理吧！

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