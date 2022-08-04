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今天七夕情人節！專家曝「8大禁忌」千萬別犯：會不幸福

▲今（4）天是一年一度的七夕情人節，小孟老師就提醒「8大禁忌」千萬別犯。（示意圖／翻攝pixabay）
▲今（4）天是一年一度的七夕情人節，小孟老師就提醒「8大禁忌」千萬別犯。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-04 09:24:31

今（4）天是一年一度的七夕情人節，清水孟國際命理小孟老師就提醒「七夕8大禁忌」，表示今年是虎年，七夕大凶，農民曆上諸事不宜，因此切忌不要告白求婚，若要告白求婚建議前一天或後一天。

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▲今（4）天是一年一度的七夕情人節，小孟老師就提醒「8大禁忌」千萬別犯。（示意圖／翻攝pixabay）
▲今（4）天是一年一度的七夕情人節，小孟老師就提醒「8大禁忌」千萬別犯。（示意圖／翻攝pixabay）
第一「避免吃牛肉」：

因為牛郎過去的工作為照顧牛，所以七夕大餐盡量避免吃大量的牛肉，否則會冒犯牛郎，讓愛侶間容易出現爭執或衝突，若不小心吃到，可在吃完後做善事或做功德來化解。

第二「避免服裝上有破洞」：

織女過去的工作為織布，若穿上破洞衣褲，代表感情會出現缺憾，未來可能會有難以彌補的裂痕，因而結束感情。

第三「避免搬動床」：

七夕時搬動小孩的床鋪容易驚動床母，造成對小孩的加持力量減低。

第四「不可以打罵小孩」：

七夕床母會來，因此不要打罵小孩以免觸怒床母。

第五「七夕拜床母」：

拜床母要16：00後拜床母盡量要選在16：00～18：30間拜，因為床母是半陰半陽的神，在傍晚拜最好，能讓小孩睡得安穩。

第六「拜床母不可拜魚、酒、青菜、擺筷子、瓜子」：

因為床母不挑刺，因此不可以拜魚；床母喝醉不會照顧小孩，因此酒也不能拜；不可以拜青菜，因為代表青青菜菜；不可以擺筷子，因為民間流傳避免小孩不乖，床母拿筷子打小孩；不可以拜瓜子，代表床母會呱呱唸孩子。

第七「床上不可以擺娃娃」：

七夕床母會來，要把玩偶娃娃（假小孩）拿走。

第八「不宜在七夕提分手」：

鬼月7月7日為極陰月極陰日，在七夕提分手，不但未來不幸福，也容易不被牛郎織女祝福。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】    

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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