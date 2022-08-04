長輩別插手！民團：逾9成民眾認為長輩干預影響婚生意願

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托盟於7月5日在網路發起新婚宣言問卷調查，截至8月2日共回收895份填答，填答者中，女性比例佔8成5，年齡以25至29歲比例最高，佔1成7、30至34歲次之，已婚者占5成2。
托盟發言人黃喬鈴說明，托盟提出的7項宣言，民眾同意百分比皆達6成以上，但程度有落差。其中「長輩請放手」、「我們要平權的婚禮」、「成家後，兩人都工作」、「一起帶小孩、一起做家事」4項，同意比例皆達9成以上，顯見有關新人自主籌辦平權的婚禮，經營雙薪家庭，共同分工育兒與家務，是絕大多數人的共識。
而「男方不要給聘金，女方不要帶嫁妝」、「不結婚，同居也很好」同意比例約在7成左右，可見婚姻嫁娶、同居汙名等傳統觀念需再努力翻轉；「成家不必先買房」的同意比例最低，有61.8%，凸顯婚後女性渴望有獨立住所，而不是依傳統住進男方家，民眾分享的經驗是，先租房，再一起賺購屋基金。
黃喬鈴說，92.6%民眾認為長輩干預會影響其婚生意願，若長輩持續主導婚禮大小事或將婚禮視為養育子女的成果發表會，都會阻礙年輕人想婚意願，多數民眾盼「長輩請放手」。
全國教保產業工會理事郭明旭指出，傳統性別角色的觀念仍深植社會，多數長輩持續把女性視為家中照顧、料理家務的主要角色，而男人就是專心拚事業，這也影響到男人請育嬰假的困難，呼籲政府透過彈性育嬰假及公共托育服務，促成性別平等的分工。
台灣勞工陣線研究員張烽益認為，買房是年輕人結婚最大的負擔，但又做為成家的期待，房地產業者不斷灌輸租不如買，是台灣長久以來房屋高度商品化、資產化的後果。但台灣租屋環境差，男性被賦予有房才有資格結婚，雙雙拉高結婚門檻，要結婚的人被迫投入房地產的金錢遊戲。他呼籲，成家不必先買房，有穩定的居住環境就好，期待從這一代去除買房才能成家的重擔。
婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，現代社會對婚姻和親密關係的看法正在改變，與其遵守傳統，雙方溝通出彼此認可的關係更加珍貴，才是互相尊重的愛與平等。調查中有民眾說，婚禮不是男方家庭出錢，而是2人平均分擔，或手牽手去公證也很好；已婚民眾分享，女性結了婚有「媳婦」枷鎖，更直言社會觀念沒改，女性同居就好，不需要結婚。覃玉蓉呼籲社會、政策給予支持，讓人人可以實踐多元的親密關係。
劉毓秀補充，同居生小孩也很好，父親只要經認領，不論父母有無婚姻關係，孩子的權益仍受保障，如請育嬰假。OECD共計42個國家，未婚生育的平均為41%，亞洲儒家國家僅有2至4%，台灣的大問題是，女人結婚就被期待做媳婦，同居以女友身分作客很好，卻又受到大量污名，呼籲社會給年輕人更多元的選擇。